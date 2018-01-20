В Могилеве «БМВ» вылетел на остановку, сбив людей. Фотофакт

Пострадало три человека.

«Я ехал в ту же сторону, что и участник аварии на BMW, — рассказал Константин, свидетель сегодняшнего ДТП в Могилеве. — Стояли на перекрестке, ожидали зеленый сигнал светофора. Как только свет сменился, две машины, стоявшие чуть впереди моей, сорвались с места и стали резко набирать скорость — определенно, гонялись. Вскоре BMW вильнул и вылетел на остановку, на которой стояли люди. Остановился он уже за ней».

«BMW стартовал из крайней правой полосы, второе авто (черного цвета) — из средней, — продолжает Константин. — Проехали на скорость немного. Еще на проезжей части BMW крутануло, занесло вправо, причем задняя часть кузова оказалась впереди по ходу движения. Вначале она снесла знак „Пешеходный переход“. Потом я увидел, как куча снега полетела кверху, среди нее заметил, как подлетел человек. Я подъехал к месту происшествия. Вторая (черная) машина не стала останавливаться. Я спросил, вызвали ли скорую. Водитель (25—30 лет на вид) BMW стоял рядом, с кем-то разговаривал по телефону. В салоне на пассажирском сиденье находилась девушка».

«Один сбитый парень сразу вскочил, было видно, с ним все в порядке, — описал последствия наезда собеседник. — Еще упала девушка, позже выяснилось, что у нее черепно-мозговая травма. Третьим пострадавшим пешеходом оказался мужчина (около 40 лет на вид), он лежал без сознания, было видно, что получил повреждение головы. Позже мне сообщили, что его доставили в больницу».

«Водитель BMW не справился с управлением и возле автобусной остановки зацепил трех человек, — такова официальная информация от ГАИ. — Погибших нет. Люди стояли не на самой остановке, а рядом. Пострадавшие сейчас в больнице, их осматривают врачи. Один из них получил незначительные травмы. Парень даже поехал в больницу на автобусе. Из-за чего водитель BMW не справился с управлением, пока неизвестно. Сложных погодных условий нет, асфальт открытый».