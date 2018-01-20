«Номенклатурно-красно-директорский клан превращает Лукашенко в посмешище»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В Могилеве «БМВ» вылетел на остановку, сбив людей. Фотофакт
Убийство молодой пары в Минске: бывшую активистку БРСМ приговорили к 12 годам
Красивый поступок Домрачевой на этапе Кубка мира
Студэнтку, якая ўзначаліла «Моладзь БНФ», адлічваюць з БДУ
Засекретили данные о новой господдержке промышленным гигантам. Источник объяснил причину
В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей». Фотофакт
«Он стал рассеянным». Свидетель в суде рассказала о недоработках организатора прыжков
Контролер высадила школьника в мороз из троллейбуса в Минске
Фотография старика, спасшего из горящего дома только кошку, потрясла мир
«Я в шоке». Школа и колхоз заплатят $ 25 000 родителям погибшей на картошке школьницы
Что и кто мешает «солнечным» людям в Беларуси строить карьеру
Саснович не вышла в 1/8 финала Australian Open
Пришлось уволиться минчанину, создавшему сайт по мониторингу обещаний чиновников
В Казахстане признались, в какой город хотят перенести из Минска переговоры по Донбассу
Ребята из МЧС России поддержали первокурсников-авиаторов, тоже станцевав «Satisfaction». Видеофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«В конце концов, гнилое яблочко режима упадет. Но это не финиш, а только начало»
Танец ульяновских курсантов в нижнем белье, который заставил покраснеть не только Росавиацию. Видеофакт
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Из дневника майора ГПУ: «Вы не знаете, что такое подниматься каждое утро и ждать, что сегодня тебя убьют»
«Люди у нас нищие до безумия»
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь как Барби, но среди водителей я свой парень»
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
20.01.2018
«Номенклатурно-красно-директорский клан превращает Лукашенко в посмешище»

В Беларуси произошло странное событие: засекретили данные о новой господдержке промышленным гигантам.

Вероятно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллионов долларов.

Источник на одном из предприятий объяснил этот шаг тем, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют нам определенные сложности на внешних рынках».

Но для многих ситуация выглядит дикой. На форумах недоумевают: «Нашими деньгами распоряжаются, а как распоряжаются, мы не должны знать». Звучат даже обвинения в распиле бюджетных средств.

Накануне экономист Ярослав Романчук опубликовал в Facebook пост, который выглядит более чем актуальным.

«Помимо чисто финансовых и макроэкономических данных бросается в глаза одна тенденция – эрозиция президентской власти. Разумеется, в вертикали власти, среди директората и силовых структур нет политического конкурента президенту. Никто на такое самоубийство не пойдёт. Номенклатурно-красно-директорский клан (НКК) действует иначе – саботаж.

Нет, не открытый, с громкими заявлениями, хлопаньем дверями и ультиматумами. Идёт речь о тихой, подковёрной подмене повестки дня под прикрытием закона. Благо для VIP-распорядителей чужого в Беларуси из одного и того же декрета/указа/закона можно сделать прямо противоположные выводы, обосновать диаметрально противоположные

Глава страны требует «Не трогай чужое!». НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) не только трогает, но и захватывает, национализирует, разрушает и перераспределяет в пользу «правильных» (читай своих) коммерсантов.

Глава страны требует: «Не кошмарьте бизнес. Применяйте принцип добросовестности и презумпцию невиновности». НКК давит предпринимательство субсидиаркой, безумными штрафами, применением права задним числом, действиями по принципу «государство (контролёр/госорганизация) всегда права».

Глава страны требует: «Помогайте инвесторам, малому бизнесу, не вмешивайтесь в их коммерческую деятельность. НКК (VIP-распорядители и потребители чужого) регулируют цены, нормируют издержки, определяют норму прибыли, вмешиваются в структуру производства, навязывают режим расчётов с клиентами, вяжут по рукам и ногам тысячами подзаконных актов.

Глава страны требует: «Ликвидируйте конфликт интересов в органах госуправления» т. е. госслужащий не должен быть одновременно бизнесменом и контролёром. НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) бровью не повёл и продолжает делать бизнес us usual. Таможня со своим бизнесом, Нацбанк – со своим, Минфин – тоже при бизнесе, МНС – а как же без коммерческой деятельности. Минпром и Минсельхозпрод в глаза смеются, когда им говоришь о конфликте интересов. Эти структуры де-факта являются управляющими компаниями сотен бизнесов, а по совместительству – органами государственного управления.

Глава страны встречается с бизнесменами, говорит о важности партнёрства и диалога. А в это время представители НКК в партнёрстве с силовиками сначала увольняют, а потом задерживают по подозрению в злоупотреблении властью или служебными полномочиями экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича. Обвинения смехотворные, гротескные, издевательские – по отношению к Декрету № 7 от 23.11.2017, Директиве № 4 от 31.1.2010 и самому А. Лукашенко. Декларируемый дух партнёрства бизнеса и власти руками витебских НКК превращается в зловоние. Таких примеров со всей страны, в том числе их Минска, полно.

В сухом остатке на начало 2018г. мы имеем следующие вводы:

1) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) вместе с избранными силовиками постепенно превращают А. Лукашенко в политическое посмешище, в управленческую британскую королеву: при троне, но без реальных полномочий;

2) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) активно готовится к массовому перераспределению государственных активов и имущества в свою пользу – вне рамок законных, универсальных, доступных для всех процедур. Он во что бы то ни стало не хочет допустить конкурентной честной открытой приватизации, настаивая на номенклатурном межкланово междусобойчике;

3) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) полностью игнорирует законные интересы малого бизнеса, предпринимателей, а также социальные, демографические последствия их ликвидации или поражения прав;

4) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) создаёт реальную угрозу независимости Беларуси, воспроизводя в стране крайне опасные, порочные практики госуправления из Украины и России. В их число входит эрозия института независимого суда, захват органов управления, начиная с местных, локальными НКК, а также вопиющее игнорирование законов экономики.»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.6 (оценок:40)
Главное
«Твари они!» Цитаты-2017: избранное
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»
«Что же совершил этот герой года? Слетал в космос? Получил Нобелевку? Нет. Насильник Шурыгиной вышел из тюрьмы»
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Нечаканыя фота: як выглядалі беларусы 70 год таму
«Мне не нужно дорогих подарков»: интервью секс-куклы за $ 10 000
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY