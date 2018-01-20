«Номенклатурно-красно-директорский клан превращает Лукашенко в посмешище»

В Беларуси произошло странное событие: засекретили данные о новой господдержке промышленным гигантам.

Вероятно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллионов долларов.

Источник на одном из предприятий объяснил этот шаг тем, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют нам определенные сложности на внешних рынках».

Но для многих ситуация выглядит дикой. На форумах недоумевают: «Нашими деньгами распоряжаются, а как распоряжаются, мы не должны знать». Звучат даже обвинения в распиле бюджетных средств.

Накануне экономист Ярослав Романчук опубликовал в Facebook пост, который выглядит более чем актуальным.

«Помимо чисто финансовых и макроэкономических данных бросается в глаза одна тенденция – эрозиция президентской власти. Разумеется, в вертикали власти, среди директората и силовых структур нет политического конкурента президенту. Никто на такое самоубийство не пойдёт. Номенклатурно-красно-директорский клан (НКК) действует иначе – саботаж.

Нет, не открытый, с громкими заявлениями, хлопаньем дверями и ультиматумами. Идёт речь о тихой, подковёрной подмене повестки дня под прикрытием закона. Благо для VIP-распорядителей чужого в Беларуси из одного и того же декрета/указа/закона можно сделать прямо противоположные выводы, обосновать диаметрально противоположные

Глава страны требует «Не трогай чужое!». НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) не только трогает, но и захватывает, национализирует, разрушает и перераспределяет в пользу «правильных» (читай своих) коммерсантов.

Глава страны требует: «Не кошмарьте бизнес. Применяйте принцип добросовестности и презумпцию невиновности». НКК давит предпринимательство субсидиаркой, безумными штрафами, применением права задним числом, действиями по принципу «государство (контролёр/госорганизация) всегда права».

Глава страны требует: «Помогайте инвесторам, малому бизнесу, не вмешивайтесь в их коммерческую деятельность. НКК (VIP-распорядители и потребители чужого) регулируют цены, нормируют издержки, определяют норму прибыли, вмешиваются в структуру производства, навязывают режим расчётов с клиентами, вяжут по рукам и ногам тысячами подзаконных актов.

Глава страны требует: «Ликвидируйте конфликт интересов в органах госуправления» т. е. госслужащий не должен быть одновременно бизнесменом и контролёром. НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) бровью не повёл и продолжает делать бизнес us usual. Таможня со своим бизнесом, Нацбанк – со своим, Минфин – тоже при бизнесе, МНС – а как же без коммерческой деятельности. Минпром и Минсельхозпрод в глаза смеются, когда им говоришь о конфликте интересов. Эти структуры де-факта являются управляющими компаниями сотен бизнесов, а по совместительству – органами государственного управления.

Глава страны встречается с бизнесменами, говорит о важности партнёрства и диалога. А в это время представители НКК в партнёрстве с силовиками сначала увольняют, а потом задерживают по подозрению в злоупотреблении властью или служебными полномочиями экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича. Обвинения смехотворные, гротескные, издевательские – по отношению к Декрету № 7 от 23.11.2017, Директиве № 4 от 31.1.2010 и самому А. Лукашенко. Декларируемый дух партнёрства бизнеса и власти руками витебских НКК превращается в зловоние. Таких примеров со всей страны, в том числе их Минска, полно.

В сухом остатке на начало 2018г. мы имеем следующие вводы:

1) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) вместе с избранными силовиками постепенно превращают А. Лукашенко в политическое посмешище, в управленческую британскую королеву: при троне, но без реальных полномочий;

2) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) активно готовится к массовому перераспределению государственных активов и имущества в свою пользу – вне рамок законных, универсальных, доступных для всех процедур. Он во что бы то ни стало не хочет допустить конкурентной честной открытой приватизации, настаивая на номенклатурном межкланово междусобойчике;

3) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) полностью игнорирует законные интересы малого бизнеса, предпринимателей, а также социальные, демографические последствия их ликвидации или поражения прав;

4) НКК (номенклатурно-красно-директорский клан) создаёт реальную угрозу независимости Беларуси, воспроизводя в стране крайне опасные, порочные практики госуправления из Украины и России. В их число входит эрозия института независимого суда, захват органов управления, начиная с местных, локальными НКК, а также вопиющее игнорирование законов экономики.»