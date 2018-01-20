Убийство молодой пары в Минске: бывшую активистку БРСМ приговорили к 12 годам

Двое обвиняемых в убийстве молодой пары на улице Алибегова приговорены к исключительной мере наказания – смертной казни.

Вячеслав Сухарко и Александр Жильников признаны виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Алина Шульганова приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает БЕЛТА.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алина Шульганова – бывшая активистка БРСМ и воспитательница детского сада, отмечает TUT.BY.

Жертвы были убиты путем нанесения многочисленных ударов в жизненно важные органы, что причиняло им особые мучения и страдания. По словам прокурора, при этом обвиняемые руководствовались исключительно корыстными мотивами, то есть преследовали цель личного обогащения.

Убийство молодой пары на ул.Алибегова произошло в декабре 2015 года. 27-летняя минчанка не смирилась с тем, что мужчина, с которым она ранее проживала, поддерживает близкие отношения с другой. Женщина наняла человека для похищения соперницы. Однако у согласившегося помочь мужчины это не получилось.

Тогда она обратилась за помощью к своему 44-летнему соседу, обещавшему найти человека, который помог бы прекратить это общение. Обсуждались различные варианты нанесения повреждений, в результате соперница должна была проходить лечение в больнице. В это время сама минчанка могла бы наладить отношения с бывшим парнем. Девушка обещала денежное вознаграждение. Мужчины отошли от ранее оговоренного плана, убив потерпевшую и ее сожителя.