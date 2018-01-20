Красивый поступок Домрачевой на этапе Кубка мира

Дарья Домрачева стала третьей в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Белорусская биатлонистка стартовала четвертой и на протяжении гонки шла в лидерах. На огневых рубежах она допустила два промаха.

Но гонка запомнится не только «бронзой» нашей представительницы. Домрачева отказалась от борьбы за второе место после того, как ее соперница итальянка Доротея Вирер потеряла палку. По всей видимости, белоруска случайно наступила на нее.

После этого белоруска благородно позволила Вирер финишировать второй.