«Больше молчать не могу». Бабарико написал «восторженный пост» о милиции

Председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико рассказал в Facebook о приключениях в минском аэропорту.

Фото с сайта artbelarus.by

– Уважаемые мои виртуальные (и не только) ФБ друзья. Было бы неправильно и опасно для моей и так не блестящей репутации, если бы редкие мои послания носили исключительно критический характер. Можно прослыть вечно недовольным «вшивым брюзгливым блохом» или, как нынче модно обзываться, «жирным нудящим котом». И, как следствие, потерять и так исчезающе малый шанс заслужить хоть толику симпатии или добрые слова от непоколебимого в своей любви к государственной власти беларусского народа (о самой власти речи уже давно не идёт). (Пишу «беларусский» сознательно с ошибкой, пусть меня простят блюстители правильного русского языка).

Но больше молчать не могу - это выше моих сил, а главное будет не честно перед самим собой. Особенность последующего признания усиливается тем, что мой первый восторженный пост будет относиться к части государственной системы. Итак: я восхищён работой построенной или сохранённой системой милицийского обеспечения безопасности в нашем аэропорту Минск-2. И я готов признаться, что я люблю этих ребят, хотя и не знаю никого лично. Но начну из далека.

Первые признаки влюбленности у меня проявились года 3-4 назад, когда мы с женой забыли на пункте таможенного досмотра пакет с вещами (кто часто летает, тот знает с каким удовольствием аэропортовская таможня по прилету заставляет Вас ставить все личные чемоданы, пакеты и пакетики на ленту хотя абсолютно уверена, что ничего проблемного вы не везёте). По приезду домой пропажа обнаружилась, но т.к. набор пакета из duty-free был стандартный и не особо ценный (по моему мнению), я попытался плюнуть и забыть.

Но не мне определять ценность пакетов из дьютика:(((. Моя супруга убедительно и быстро доказала мне необходимость борьбы за забытую вещь. Я был абсолютно уверен в бесполезности действий, т.к. прошло больше часа, где забыт пакет не совсем понятно и т.п., но звонок в аэропортовскую милицию сделал.

Дежурный выслушал меня, задал пару таких же дежурных вопросов, с хорошим чувством юмора поддержал мою мысль о бесполезности поисков, но предложил через 30 минут перезвонить. С чистой совестью мужчины, выполнившего поручение любимой женщины, я сел читать и естественно никуда не собирался перезванивать. Но умение доводить дела до конца было одним из потрясающих свойств моей жены. Через минут 40 следует легкий нежный любящий, но настойчивый пендюль и вот я радостно уже опять с трубкой у уха разговариваю с дежурным милиционером.

Он дружески-осуждающе спрашивает меня, почему я задержался со звонком, заявляет, что пакет мой найден, но мне нужно его забрать в течении 20 минут иначе его поместят на склад временного хранения (СВХ). А забрать его оттуда - та ещё процедура: первое - значительная потеря времени, второе - траты за хранение, третье - процедура оформления и т.п. Вообщем: плавали - знаем. Представив себе все это, а ещё добавив нежный, но справедливо-грустно-укоризненный взгляд («а я ведь тебе говорила») любимого человека, лишенного пользоваться содержимым пакета прямо сейчас, с мольбой в голосе взываю к стражу порядка придержать чертов пакет минут на 40.

По тону ответа понимаю, что похоже на «Ну, барин, ты и задачу ставишь. Здесь без помощников не обойтись», вырываю неуверенное согласие и в путь. Я не Шумахер, но любовь делает настоящие чудеса - через 30 минут я в предбаннике СВХ. На отдельном стульчике, одиноко и неприкаянно, под осуждающими взглядами оприходованных чемоданов и сумок за металлической сеткой, а также недовольной смотрительницы, стоит мой пакет.

Робкий вопрос - «Можно?», суровый ответ - «Забирайте» и все: я чувствую укол влюбленности в сердце, я благодарен нашей аэропортовский милиции, они сделали сложное, но хорошее дело. Но суровое прошлое неумолимого противника режима побеждает: не верь, не раскисай, это случайность, подумаешь - вернули пакет, забытый на полностью просматриваемой площадке таможенного досмотра и попросили подождать тебя-дурака лишних пол часа. Просто позвони, скажи спасибо и забудь. Каюсь: так и сделал - позвонил, поблагодарил и попытался забыть.

Прошло около года. Общий фон не менялся: оптимизма и любви к власти во всем ее проявлении не добавлялось. Летал часто, проблем не возникало (хотя пост про «Белавиа появился»), чувство влюбленности в аэропортовую милицию ушло и думалось, что не вернётся.

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Но от судьбы и от любви - не уйдёшь. Как-то встречали в аэропорту кого-то из своих детей (у меня их много, двое, попробуй запомни кого встречали). Встретили, приехали домой, разгрузились, разделись и тут выяснилось, что перчаток моей жены нет. Наверняка забыли где-то в зале ожидания. Ситуация прямо противоположная: любимая жена - плюнь и забудь. У меня - предынфарктное состояние.

Я давно женат и меня не проведёшь успокаивающими оценками стоимости забытых перчаток. Это же минимум треть гардероба: замена практически всего, начиная от сапог и сумочек до пальто и головных уборов. Из глубин подсознания, вместе с номером телефона, всплывает забытая влюбленность в милицию аэропорта Минск-2. Звоню и, лебезя и упрашивая, прошу помочь. Ответ неизменно корректен: пара дежурных вопросов, хорошее чувство юмора и отсутствие преувеличенного оптимизма относительна успеха операции. Совет тот же - перезвонить через 30 минут. Оторвать мой взгляд от стрелок часов на циферблате было также не просто, как от идущей тебе навстречу любимой женщины.

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Но вот 1800 бесконечных секунд прошло, звонок и «Бинго!» - приезжайте - забирайте. Прилив чувств почти захлестнул меня, я был готов приехать и расцеловать этих «стражей порядка», но прошлое «пострадавшего от режима» да и простые человеческие слабости в виде «неинтеллигентности любить власть» победили и на этот раз. Приехал, поблагодарил, добавив к словам иные условно-весомые и общепринятые атрибуты благодарности и уехал. Ни тебе публичного поста в ФБ, ни изменения настроения в целом к системе:(((.

Но я много раз убеждался в мудрости и честности жизни.

Поэтому потерпите ещё чуть-чуть, мои уважаемые ФБ читатели, которые не удалили меня ещё из друзей и не отказались от подписки на мои новости, а дочитали до почти развязки. Верю, что вас, как минимум, двое (помним про детей) и надеюсь вы поймёте, почему это пост для меня был так необходим.

Итак 16.01.18 очередной мой полет Белавиа: Минск-Питер, 18-05. Дурацкая привычка приезжать в аэропорт почти ко времени окончания регистрации, сама регистрация, проход зоны таможенного контроля, пальто, сумки, часы-ремни и т.п. на ленту, оделся, путь в бизнес-зал и тут - засада: смотрю на запястье левой руки, где ношу часы, дабы оценить оставшееся время до полёта, а часиков то и нету.

Сразу же делаю детальный осмотр своих вещей, но нигде пропажи не обнаруживаю. Многие из вас наверняка испытывали это чувство, когда ты что-то теряешь или забываешь и, в момент обнаружения этого факта, перед глазами предстает вся картина места и обстоятельств происшествия. Именно так со мной и случилось: я понимаю, что не доставал часы из корзинки на таможенном досмотре после прохождения оного.

Несмотря на то, что эти часы дороги мне во всех смыслах, волнения практически нет: у меня же есть за плечами опыт и более сложных потерь, а также хоть не публичная, но все же уже живущая во мне любовь и уверенность в милиции Минск-2. Тем более, что времени прошло не более 3-5 минут, место происшествия все утыкано камерами, персонала там больше, чем находится пассажиров - с чего бы мне волноваться. С такими мыслями, но все же достаточно быстро, возвращаюсь в зал досмотра и спокойно так говорю, а где мол мои часы, оставленные у вас в корзинке. И тут начинается крушение мифов. «Какие? Ничего не находили. А может их у Вас и не было? Несите все вещи на досмотр, может где-то затерялись? Просканируем опять. Попрыгайте, может в трусах звякнут». Конечно не совсем так, но после осмотра всех корзин и повторного сканирования вещей часов как не было, так и нет. Дальше передаю смысл, а не точный текст:

- Давайте быстрей смотреть по камерам

- Ну это не так просто. Начальникам надо звонить

- Так давайте звонить.

- Не, может милицию нужно

- Ну конечно. Быстрее

- Ну не знаем, подождите

- Так вот уже скоро рейс и со мной начнётся истерика

- Ну ждите уже идут.

Где-то в таком режиме я дождался мою тайную любовь - милицию аэропорта Минск-2. Дальше все более обнадеживающе и привычней: пара дежурных вопросов, отсутствие излишнего оптимизма по ожидаемому результату, но через 30 минут перезвонить я же не могу. Схема не работает, мой самолёт улетает через 30 минут. «Будь проклят тот день, когда я начал приезжать в аэропорт за 50 минут до взлёта!», так или приблизительно так я проклинал свою привычку экономить время перед вылетом.

Воскрешая в памяти эпизод с корзинкой, говорю г-ну лейтенанту, который работает со мной, что помню человека, явно не беларусского (опять с ошибкой) вида, который был за мной на досмотре и мог умыкнуть оставленные часы.

- Ну не знаю, нужно смотреть камеры, нужно время. А ты его помнишь и узнаешь?

И т.д. и т.п. Короче от моей большой и чистой любви остаётся, как говорил классик, «маленький такой любеночек». Понурив голову, с трудом заставив службу досмотра записать мой телефон для связи на случай чуда - находки моих часов, почти прорыдав обещание лейтенанту по возвращении зайти и написать заявление, сажусь в самолёт. Все кончено.

«Но нет - я ещё не выкурил свою последнюю сигарету!» Так говорил герой Бельмондо в одном древнем фильме. В салон заходит мой лейтенант и пытается что-то добиться от стюардесс. Те отбрыкиваются, но он идёт в салон самолета и у меня оживает надежда, держу пальцы крестиком. Неужели знает кто и мои часы найдутся? Но увы, мой герой возвращается и грустно смотрит на меня, прощаясь кивком головы. Закрываю глаза и подвожу итог потерь. Но не тут-то было. Опять передо мной лейтенант с трубкой сотового телефона у уха, идущий в салон нашего самолета. Даже не реагирую на него, понимая весь дежурный характер процедуры и бессмысленность происходящего. Далее - легкий хлопок по моему плечу, смотрю в сторону и вижу мои часы в руке у лейтенанта.

- Ваши? Больше не забывайте.

Вот так вот - маловеры и скептики. Не предавайте свою любовь - она нам помогает делать настоящие чудеса.

А если серьёзно, то на самом деле был продемонстрирован высочайший профессионализм со стороны всех участников. Я не описываю деталей, но только представьте, за 10-15 минут отсмотреть камеры, увидеть кто и как взял часы из корзинки, описать этого человека по телефону и что ещё сложнее по этому описанию найти его, проследить все его действия и движения после зоны таможенного досмотра, вычислить рейс, убедительно и аргументированно внушить необходимость вернуть взятое (а похоже был ещё эпизод с передачей часов спутнице) и сделать ещё много важных и нужных действий, о которых я могу только догадываться. Вообщем полный «респект и уважуха».

Итог моего столь долгого поста: так уж получилось, что я вынужден много находиться в командировках и потери-пропажи со мной случались в разных частях света. Но ни в законопослушной и сильно технологичной Германии, ни в изолированной и труднодоступной Австралии да и в иных местах я почти никогда не мог вернуть и найти потерянные вещи. И их хваленая система всеобщего наблюдения тоже почти всегда давала сбой. А милиция аэропорта Минск-2 - три из трёх. И это факт.

Спасибо Вам за это. Служите на благо белорусского (теперь без ошибок) и не только народа!!!

P.S. Уже почти отправляя этот пост у меня опять заточил червь сомнения в правильности своих действий и объяснений в любви части силовых структур. А вдруг все мною рассказанное будет истолковано нашей властью против этих замечательных людей? Типа: а где заявление и уголовное дело, а почему не посадили, а почему так все легко отделались и т.п.? Но я все же отправляю этот пост. Я хочу верить в лучшее, я хочу, чтобы мы жили в стране, где уважение к закону заслуживается не жестокостью наказания, а его неотвратимостью.

Но на всякий случай сообщаю: все сделано по моему настоянию и просьбе, потерпевшим себя не считаю, претензий ни к кому не имею, никаких заявлений писать не буду и если что - все выдумки и литературная фантазия:)))))