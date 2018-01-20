Засекретили данные о новой господдержке промышленным гигантам. Источник объяснил причину

Очередные меры господдержки крупным предприятиям легкой и тяжелой промышленности не стали достоянием для широкой публики. Как удалось выяснить TUT.BY, соответствующие документы имеют гриф «для служебного пользования».

5 января 2018 года пресс-служба президента Беларуси сообщила, что Александр Лукашенко принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и «Беллегпрома». Глава государства подписал соответствующие правовые акты.

Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы, говорилось в сообщении. При этом с учетом требований президента Беларуси «предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки». Названия предприятий и подробные меры не приводились.

По прошествии двух недель релевантные документы так и не появились на Национальном правовом портале. Получить комментарий в пресс-службе президента не удалось.

«Документ ДСП», — сказали в Минпроме, от других комментариев отказались.

Собеседник на одном из промышленных предприятий пояснил, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют нам определенные сложности на внешних рынках».

В пресс-службе «Беллегпрома» уверяют, что речь идет о поддержке «Блакiта», но указ по нему был подписан 28 декабря и касался реструктуризации задолженности по кредитам до 2029 года. Ранее Лукашенко обещал оказать содействие «Камволю». 17 января правительство согласилось в 2018 году компенсировать из бюджета предприятию 100% ставки по кредиту Беларусбанка.

В декабре вице-премьер Владимир Семашко анонсировал меры господдержки нескольких промышленных флагманов, в том числе БМЗ и МАЗа.

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