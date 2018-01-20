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Общество
20.01.2018
Салiдарнасць
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В Минске появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей». Фотофакт
В районе стройрынка в Уручье появилась «стена плача индивидуальных предпринимателей». Фотографию опубликовали в группе
Signal project
в Facebook.
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