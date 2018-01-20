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20.01.2018
«Он стал рассеянным». Свидетель в суде рассказала о недоработках организатора прыжков

Засекреченный свидетель в суде о гибели роупджампера: в 2016-м трагедия могла случиться в Ждановичах. Об этом сообщает TUT.BY.

Обвиняемый Алексей Никитченко

В суде по делу о гибели роупджампера во время прыжка с высоты в Соснах допросили засекреченного свидетеля-девушку – по скайпу, ее имя и голос были изменены.

«Все обсуждали, что он не закрепил тормозные веревки»

— С Алексеем Никитченко знакомы давно, впервые я прыгнула с веревками в 2016 году. У Алексея было два помощника, — рассказала засекреченный свидетель.

По словам девушки, именно Никитченко был создателем группы роупджамперов в социальных сетях. Сам обвиняемый этот факт отрицает.

С учетом того, что засекреченный свидетель многого не помнит, в суде было принято решение зачитать показания свидетеля во время предварительного расследования.

— Я человек активный, мне нравится экстрим, с 2016 года прыгнула более 30 раз. Прыжки были платными, кажется, я платила 3−5 рублей, чеков он не предоставлял. С нами прыгали и взрослые с детьми. Несовершеннолетние могли прыгать только с письменного разрешения родителей. По слухам, которые ходили среди участников группы, Никитченко расстался с одним из помощников из-за денежных разногласий, потом появился другой помощник, — говорила девушка во время предварительного расследования.

По ее мнению, чтобы безопасно организовать прыжок, нужно три человека. Один отвечает за тормозные веревки, второй — допускает самого человека к прыжку, а третий — снимает оборудование после прыжка. Однако в какой-то момент Никитченко стал пренебрегать этими правилами, а сам не следил за прыжком, а снимал людей на квадрокоптер.

— В последнее время он стал рассеянным, мог забыть дома часть системы, приходилось возвращаться. Весной 2016 года в Ждановичах чуть не произошла трагедия. Тогда парень с 35-метровой башни долетел почти до земли, приземлился на высоте двух метров от земли. В глазах Никитченко был испуг, но он не стал ничего комментировать. Это видели многие, но претензий никто не высказал, прыжки продолжились, — рассказывала в июле 2017 года Дарья Ридевская.

— После случившегося в Соснах участники группы приезжали домой к Никитченко, обсуждали вопрос, как ему помочь, может, нанять адвоката. Когда его отпустили, Никитченко винил только себя и сильно переживал. Тогда все обсуждали, что он не закрепил тормозные веревки. Я решила все рассказать, чтобы подобное больше не повторилось. Никитченко последнее время перестал выполнять пробный прыжок перед тем, как прыгнут другие, был в себе уверен. Участники группы на это ему указывали.

Сам обвиняемый указал, что свидетель ссылается на слухи, третьих лиц, не может вспомнить фамилии конкретных людей.

Обвиняемый Алексей Никитченко заявил ходатайство о допросе свидетеля, который, возможно, является общим знакомым фигуранта уголовного дела и засекреченным свидетелем. Он должен рассказать о произошедшем между ними конфликте.

Прокурор запросил для организатора смертельного прыжка в Соснах максимально возможный срок

Прокурор попросил приговорить 27-летнего Алексея Никитченко к максимально возможному сроку — 3 годам колонии — и заключить его под стражу в зале суда после оглашения приговора. Также сторона обвинения просит назначить отцу погибшего Евгения Лапановича компенсацию в сто тысяч рублей.

 
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