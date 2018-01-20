Контролер высадила школьника в мороз из троллейбуса в Минске

У 13-летнего мальчика не оказалось с собой справки ученика.

Об инциденте сообщил в Facebook телеканал ОНТ. Отмечается, что в тот день в столице стояла морозная погода. В результате семиклассник шел по улице пешком, боясь опять сесть в общественный транспорт.

Путь перед парнем был не близкий: его семья живет на Юго-Западе столицы, а учится он в 3-й средней школе в районе метро «Грушевка».

Пользователи разделились во мнениях: одни возмущены поступком контролера, другие же полагают, что та добросовестно выполняла свою работу.