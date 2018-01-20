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Комментарии
20.01.2018
«С введением единой визы Беларусь будет втянута в многочисленные конфликты России»

Валерий Карбалевич в «Свободных новостях плюс» прокомментировал ситуацию с «самой странной границей в Европе».

Напомним, год назад Россия начала устанавливать на границе с Беларусью пограничную зону.

«На наш взгляд, позиция России объясняется несколькими причинами.

Во-первых, сегодня обитатели Кремля находятся в психологической ситуации осажденной крепости. Им везде мерещатся враги. После Крыма проблемы безопасности стали для Москвы неким пунктиком, превратились в нечто иррациональное. Развивается подозрительность, страхи и фобии, опасения, что через Беларусь в РФ проникнут западные шпионы, украинские боевики или террористы «Исламского государства», стремящиеся отомстить России за ее военную операцию в Сирии.

Во-вторых, большое раздражение у Кремля вызывает то, что Беларусь не присоединилась к продуктовому эмбарго России против стран ЕС. Более того, через белорусско-российскую границу в РФ регулярно проникают запрещенные продовольственные товары из Евросоюза.

В-третьих, Москва не скрывает своего недовольства тем, что в то время, как Россия вступила в ожесточенный конфликт с Западом, Беларусь, наоборот, воспользовалась этой ситуацией, чтобы улучшить отношения с ЕС и США, приоткрывает ворота перед европейцами и американцами.

Сейчас правительство Беларуси предлагает ввести безвизовый режим для граждан 80 стран, которые прибывают в минский аэропорт, сроком не на 5 дней, а на 10 дней. Уже сейчас для посещения Августовского канала, Беловежской пущи, городов Бреста и Гродно можно приезжать без визы на 10 дней. Инвесторы индустриального парка «Великий камень» могут находиться в Беларуси 180 дней, не имея визы. Безвизовый порядок въезда предусмотрен для иностранцев и для работы в Парке высоких технологий.

Кстати, сама Россия установила безвизовый въезд в свою страну для граждан 106 государств, у нее более льготный визовый режим со странами ЕС, чем у Беларуси. Но все эти решения были приняты еще до начала украинского кризиса.

В-четвертых, этим частичным восстановлением контроля на совместной границе Россия стремится принудить Беларусь к введению так называемой союзной визы, единого визового пространства двух государств. Еще в марте 2015 года с таким предложением выступил Владимир Путин. Через полгода эту идею продублировал российский премьер Дмитрий Медведев.

А Минск всячески сопротивляется. Ибо визовая политика — это элемент государственного суверенитета. С учетом разного удельного веса двух государств, введение союзной визы станет де-факто ограничением белорусской независимости. Уже сегодня наличие общих с Россией «черных списков» нежелательных иностранцев для въезда на территорию Союзного государства оборачивается регулярными скандалами с украинскими журналистами, общественными деятелями, которые приезжают в нашу страну. А с введением единой визы Беларусь будет втянута в многочисленные конфликты России с ЕС, США, Украиной, многими арабскими странами. А ведь Беларусь только начала проводить «многовекторную» внешнюю политику, нормализовывать отношения с Западом, открываться миру. И зачем, и ради чего все это рушить?

Поэтому сейчас речь идет только о подписании соглашения о взаимном признании виз.»

 
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