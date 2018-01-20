«Я в шоке». Школа и колхоз заплатят $ 25 000 родителям погибшей на картошке школьницы

19 января суд Молодечненского района вынес решение по иску Олега и Юлии Попченей о возмещении морального вреда по гибели их 13-летней дочери Вики на картошке, сообщает kraj.by.

Моральный вред родителям Вики, погибшей на картошке в 2017 году, должны возместить СШ №11 и ОАО «Холхлово». При этом «Холхлово» должно выплатить Олегу и Юлии Попченям по 17 тыс. 500 рублей каждому. СШ №11 – по 7 тыс. 500 рублей каждому.

Таким образом, общая сумма моральной компенсации составляет 50 тыс. рублей, как и было заявлено в иске Попченей. Все остальные ответчики выплачивать компенсацию не будут.

Юлия Попченя после суда сказала kraj.by:

– Я в шоке! Насколько я знаю, суд никогда не удовлетворяет такие иски в полном объеме.

По словам Олега Попчени, он еще не знает, будет ли обжаловать такое решение суда.

Отметим, что накануне отец погибшей покинул зал суда, протестуя против привлечения учителей дочери к возмещению морального вреда. Он был уверен, что материальную ответственность должна нести школа.

Вика Попченя погибла 29 сентября 2016 года на картошке под Молодечно в результате наезда грузовика МАЗ, который ехал задним ходом.