«Что же совершил этот герой года? Слетал в космос? Получил Нобелевку? Нет. Насильник Шурыгиной вышел из тюрьмы»

Его встречали бурными аплодисментами и восторженными криками. Красивый чернобровый юноша с обезоруживающе обаятельной улыбкой скромно умастился на гостевом диване в студии федерального канала.

«Добро пожаловать в Москву! — радушно приветствовал его ведущий. — Сегодня многие твои друзья, родственники, эксперты приехали с тобой. Я думаю, ты сам не ожидал, что станешь одним из героев 2017 года». «Да, все меня поддерживали, писали письма — даже со всего мира», — подтвердил скромняга.

Что же совершил этот герой 2017 года? Слетал в космос? Получил Нобелевскую премию? Завоевал чемпионский титул? Вынес из горящего дома детей? На худой конец, перевел через дорогу старушку?

Нет, нет и нет. «Насильник Дианы Шурыгиной вышел из тюрьмы. Первое интервью на свободе» — так обозначили авторы тему программы, и именно насильника так бурно приветствовала студия.

А ведущий Андрей Малахов добавил: «История этого случайного полового акта разделила общество пополам».

Между тем общество ни сном ни духом не подозревало о существовании этих, извините, «героев», пока ими не заинтересовалось все то же телевидение, сотворив на основе их сомнительных похождений целую эпопею. Пересказывать ее противно, но вся страна (как любят говорить ведущие ток-шоу) припала к экранам, жадно внимая подробностям: а он? А она? Была пьяна? Воспользовался беспомощностью? Сама виновата! Пошел в тюрьму? Жалко парня. Шалава малолетняя.

В колонию, где отбывал срок за изнасилование Сергей Семенов, потянулись съемочные группы. Жертва изнасилования Диана Шурыгина быстро освоилась в студии Первого канала и неожиданно для многих действительно стала героиней: телеэфира (рейтинги шоу с ее участием зашкаливали), интернета (у блога, который она завела, образовалось полмиллиона подписчиков). Появляясь в телестудии, она все меньше выглядела жертвой, а, напротив, казалась победительницей. Научилась нападать на экспертов, собачиться и огрызаться, в конце концов даже вышла замуж за оператора Первого канала, и о ее свадьбе рассказали, конечно же, все таблоиды и телепрограммы, освещающие светские новости.

В общем, слава (хоть и из разряда «попал под лошадь») настигла нашу героиню, и было наивно полагать, что ТВ и она сама в прошлом году поставили в истории «случайного полового акта» точку.

Едва телеканалы вернулись из праздников в будни, «эксклюзив» по сложившейся традиции начали активно рекламировать сразу две программы — «Прямой эфир» с Малаховым и «Пусть говорят» с Борисовым. Оба «эксклюзива» по сложившейся же традиции вышли в эфир в один день. Они словно договорились: Малахову достался только что освободившийся насильник Семенов, Борисову — его жертва.

В обеих программах, невзирая на прайм-тайм, вновь и вновь смаковались детали и мерзкие подробности происшествия.

«Говорите что хотите, — хамила присутствующим замужняя уже женщина Диана Шурыгина. — Я тварь, я мразь, мне плевать уже… Я уже просто забила — не знаю, как выразиться более мягче. Ну как было? Мама меня просто спрашивает: «Тебя изнасиловали?» И я такая: «Походу». Я только начала приходить в себя, похмелье… Это мои первые слова, когда родители приехали».

Мама подхватывала: «Ни на одной одежде Семенова биологических следов Дианы не было обнаружено, а всем известно, что она его, извиняюсь, облевала».

Семенов же в студии у Малахова по-прежнему отрицал факт насилия, держался с достоинством, и, в общем, сочувствие зрителей и экспертов было на его стороне. Тех же экспертов, которые пытались защитить дуреху, зашикивали и осмеивали, имея в виду в качестве контраргумента народную мудрость: «Сучка не захочет, кобель не вскочит».

А спустя пару дней та же Шурыгина встретилась в программе «На самом деле» со своим вторым насильником, который каким-то чудом ушел от уголовной ответственности.

Шоу закончилось феерично — мордобоем. Появившийся в студии муж героини с ходу вмазал обидчику жены в челюсть, отчего тот вместе с креслом улетел под стол.

Но ведущий Дмитрий Шепелев, явно довольный яркой кульминацией, заверил, что шоу будет продолжено завтра, поскольку противники Дианы нашли в ее прошлой жизни дополнительные компрометирующие обстоятельства.

И будьте уверены — оно таки будет продолжаться сколь угодно долго, пока все действующие лица этой позорной истории вместо того, чтобы сгорать от стыда, будут востребованы ТВ и зрителями. Ну вот за каким, казалось бы, чертом им (как виновным, так и потерпевшей) раз за разом приходить на эти шоу и позориться на всю страну?

А за таким, что они и впрямь считают себя героями, а ТВ — тем самым социальным лифтом, который позволил им получить всенародную «славу» и, возможно, деньги (по крайней мере, не за свой же счет они и группы их поддержки мотаются в Москву, а про солидные гонорары за их участие в шоу ходит молва, но за неимением документального подтверждения сего факта мы настаивать на нем не будем). Добавим ко всему, что тысячи, если не сотни тысяч их ровесников из такой же, как они, российской провинции, живущие убогой жизнью насекомых, им люто завидуют, творя из них кумиров и делая примерами для подражания.

Впрочем, самое, конечно, показательное не то, по каким мотивам все эти люди любой ценой стремятся попасть на ТВ, а общий тон разговоров в студиях: женщина всегда виновата сама. Мужчине просто грех не воспользоваться ее слабостью — иначе что ж он за мужик?

На этой же неделе в дневном шоу «Время покажет» вспоминали американскую и европейскую нетерпимость к сексуальному насилию и пресловутый «sexual harassment», испортивший жизнь и карьеру многим, даже очень влиятельным западным мужчинам. «Запад и Восток — мы такие разные» — так заявили тему этого обсуждения, которое лишний раз доказало: вместе нам не бывать. Не только ведущий и большинство экспертов студии откровенно издевались над пресловутой западной политкорректностью, но и зрители, чьи реплики во время эфира выводят на экран, изгалялись по полной программе (причем значительная часть сообщений пришла именно от женщин):

«Мужик — это охотник. У них это в крови»; «В Америке мужиков не осталось»; «Бедные мужчины, приставайте, обнимайте, действуйте»; «Женщины, на которых не смотрят мужчины, кричат, что их домогаются. Пусть домогаются»; «Скоро незнамо до чего дотолерастятся».

И столько в этих высказываниях гордости «великороссов», что не приходится удивляться, когда насильника зовут в студию и встречают аплодисментами, а жертву, сколь бы неприятной и глупой она ни казалась, подвергают общественному презрению. И главное — ничьи нравственные чувства не оскорбляют такие вот шоу, где о сексуальных преступлениях говорят как о чем-то совершенно обыденном. Да и просто публично говорят в прайм-тайм, не стесняясь стариков и детей и не особенно выбирая выражения. Дотолерастились.