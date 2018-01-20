Топ-7 начесов съезда «Белой Руси». Фотофакт
Мода на прически в стиле 1960-х годов возвращается — это доказывают не только мировые знаменитости вроде Рианны или Ланы Дель Рей, но и белорусские леди.
Надо отметить, что у некоторых белорусок начесы и прически-бабетты не выходили из моды никогда. Хотя такие эксперименты и травмируют волосы, зато они дают дополнительный объем.
Мы собрали семь вариаций этого тренда на съезде «Белой Руси».
Очередь в буфет и подарки после обеда. Третий съезд «Белой Руси» в фотографиях