Боль российского патриота

Шажок, другой — и вот ты уже в чудовищном мире, где под каждым камнем — диверсант, в камне — шпионское оборудование, за кустом притаились солдаты НАТО, а по улицам бродят сплошь национал-предатели.

Иллюстрация с сайта polit.reactor.cc

Иногда я грущу, что остался патриотом России обычной и не сумел стать патриотом России нынешней. Патриоту России нынешней, если он не вовсе без мозгов, конечно, можно очень даже неплохо устроиться в жизни. Я вот, например, трачу время (свое и потенциальных читателей), засоряя собственный фейсбук рассуждениями о жизни и политике. Но это еще полбеды.

Беда в том, что я делаю это совершенно бесплатно. А мог бы писать там же, но про ложь манипулятора Навального, который снова наших деточек хочет вытащить на мороз и под дубинки (под дубинки справедливого, мудрого, чадолюбивого государственного возмездия), и про гнусные выходки так называемого Грудинина, который перепачкал нашего православного имперца Ленина нечистым клубничным соком.

Это, во-первых, не трудно, во-вторых, оплачивается. Мог бы публиковать колонки в респектабельных печатных изданиях с многолетними традициями. Доказывать, скажем, что на выборы идти просто необходимо, что каждый рубль, тьфу, то есть голос на счету и что это, в конце концов, наш гражданский долг.

Во-первых, благородно. Красиво звучит. Во-вторых, и здесь, по пословице, долг платежом красен. Может, даже до участия в ток-шоу на ТВ дослужился бы. Ходил бы по студии с ведром дерьма, бил изредка польских или украинских коверных по наглым их физиономиям, интересно и с пользой проводил бы время. Эх…

А иногда — не грущу. Потому что даже обычные беседы с хорошими (умными и талантливыми, кстати) знакомыми, которые производство текстов о гнусных выходках и русофобских речах горе-оппозиционеров поставили на поток, показывают: от легкого и даже веселого по-своему кривляния в соответствии с идеологической линией до искренней веры в собственное вранье — довольно короткая дорога.

Шажок, другой — и вот ты уже в чудовищном мире, где под каждым камнем — диверсант, в камне — шпионское оборудование, за кустом притаились солдаты НАТО, а по улицам бродят сплошь национал-предатели, озабоченные поиском печенек из Госдепа. Прикидывают, где тут сподручнее Майдан учинить и как бы променять наш государственный суверенитет на кружевные трусики.

Жить в таком мире страшно и неуютно. За себя страшно, за родину страшно. Днем мечешься из ужаса да в ярость, ночами плачешь в подушку. Спать некогда, и алкоголь не спасает, поскольку враг вполне мог подсыпать в водку яд, о чем давно предупреждал классик. Тут и заработки не в радость, и не колонки тянет писать в издания с традициями, а доносы по инстанциям. Тоже, впрочем, с традициями.

Посмотрел я вчера трансляцию с чемпионата Европы по фигурному катанию. Пары, произвольная программа. Получил удовольствие, которое, ввиду отсутствия специальных знаний, выразить могу малосодержательной, зато короткой фразой: красиво, черти, скачут. А потом подумал: а вот сделайся я все же не простым патриотом, а правильным, что бы я здесь увидел?

Пришел, допустим, домой с ток-шоу. Потный, грязный, шесть часов вопили, устал. Включил телевизор. Сначала главный канал. «Время замажет». Вон он я, в третьем ряду (ну и что, что в третьем, других вообще не позвали, а многие рвутся). Здорово я заорал «Новороссия!», когда камера в меня уткнулась, и лысому этому из Киева плюнул еще в самую маковку. Мама, наверное, гордится, да и в рейтинге политологов продвинусь. Теперь спортивный канал. Господи, срамота-то какая, Господи!

Нет, это слава богу, что пары — мужчина и женщина. Это повезло, это обошлось. Могли бы и не такое устроить: чемпионат-то — Европы, хоть и в Москве. Зря мы, что ли, третьего дня у Владимира Рудольфовича на передаче три часа Европу эту кляли! Но вот выперлись наши. Юбка на девке — короче, чем мой вопль про Новороссию, трусами так и сверкает. А трусы — красные! Цвета флага, с которым наши герои мир от коричневой чумы спасали. Который над Рейхстагом развевался! У самой стыда ни грамма, так хоть бы ветеранов пожалела.

Потом, правда, французы катались. Девушка хорошенькая, аккуратненькая, черная, в брючках. Небось трусы свои под нос кому попало не сует. А потому что там порядок, шариат. Зря мы, что ли, на прошлой еще неделе с Кириллом Фроловым на радио «Радонеж» рассуждали, что Франция утратила свои христианские корни? Бог даст, и у нас порядок будет, как в Чечне, тогда уж они ляжками своими на весь мир светить перестанут. Скорее бы.

Ляжки, трусы, и не заснешь теперь. А завтра с утра запись на этом, как его… Все каналы в голове перепутались. Да они и одинаковые все, немудрено. «Успехи министерства обороны в деле патриотического просвещения юношества». Или нет? Или «Необходимость преподавания основ телегонии в детских садах»? А плевать, какая разница, какая там тема, я все равно скажу про трусы эти проклятые. Скажу, что лично бы эту профурсетку выпорол за публичную демонстрацию… Публичную… Выдрал бы… Как сидорову козу. Ну все, теперь точно не заснешь.

За что хвататься, куда писать, что писать? Колонку в газету «Известь и я» или письмо в Федеральное агентство по делам фигурного катания? Одно другому, впрочем, не мешает.

А утром — метро. Для скорости, потому что пробки. Успехи министерства обороны ждать не будут. Я — обычный патриот обычной России — и то от поездок в метро особого удовольствия не получаю, а будь я правильным патриотом правильной России? Корчился бы, наверное, слушая, как дублируют, забыв о национальной гордости, названия станций на языке условного (да почему условного-то? Безусловного!) противника. «Октябрьская стейшн!» — каждая буква иглой под ноготь.

А потом — бизнес-ланч (бизнес-ланч, русских слов не нашлось у них) и какой-нибудь поганый антрекот вместо расстегая с головизной. Пойди, найди в капитулировавшей Москве расстегай с головизной! Бывают ли вообще расстегаи с головизной?

А потом… В общем, и так уже понятно, что каждый шаг правильного патриота — боль, в каждой мысли — яд, и мир не особенно добр к нему. Но самое страшное в том, что конец его мира ощутим и неизбежен даже для него. Потому что наученная (подученная, испорченная, отравленная, нужное подчеркнуть) интернетом и сериалами молодежь все равно хочет нормальной жизни, а не правильной. Где можно снять смешную пародию на старый клип, не думая об осквернении святынь. Где интереснее просто жить, а не готовиться умереть ради обеспечения торжества геополитических интересов. Где желание комфорта — не преступление, а веселая шутка — не грех.

Где свобода, говоря иными словами, потому что только свобода это все и гарантирует. И где правильному патриоту совершенно не найдется места.