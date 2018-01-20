Что и кто мешает «солнечным» людям в Беларуси строить карьеру

Они больше не хотят жить в четырех стенах на пособие по инвалидности.

В развитых странах люди с синдромом Дауна не считаются «больными» и могут трудоустроиться, часто даже в крупных успешных компаниях. В Беларуси такие случаи пока редкость.

«Солнечные» люди не чувствуют себя особенными

По данным Всемирной организации здравоохранения, один из 700 человек в мире имеют синдром Дауна. Беларусь — не исключение: около 50 детей на 100 тысяч рожденных в Беларуси имеют эту генетическую особенность.

Люди с синдромом Дауна не чувствуют себя «особенными», рассказывает координатор проекта «Рэспубліка Сонейка» Дмитрий Володько.

Фото: Александр Быченко

Для них не существует понятия «плохая» и «хорошая» работа. Они считают, что любая работа, которую они делают, нужна и полезна, поэтому очень хотят работать, объясняет Дмитрий Володько.

− Например, молодой человек Николай, работавший в прачечной, ходил на работу с большим удовольствием. Хотя мало кому из его ровесников понравилась бы такая работа, − отмечает собеседник.

Проблема, по мнению главы проекта «Рэспубліка Сонейка», не в самих «солнечных детях», а в обществе, не готовом их принимать, начиная с роддома, где женщине предлагают отказаться от ребенка, потому что у него лишняя хромосома, через школу, которая по этой же причине не выдает таким детям аттестат, и заканчивая работодателями, считающими, что люди с синдромом Дауна не способны трудиться.

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