Саснович не вышла в 1/8 финала Australian Open

В поединке 1/16 финала открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 56-е место в мировом рейтинге, уступила восьмой ракетке планеты Каролин Гарсие из Франции – 3:6, 7:5, 2:6.

Лучшая на данный момент белорусская теннисистка впервые в карьере играла в третьем круге турнира «Большого шлема».

На старте Australian Open Александра Саснович выиграла у американки Кристины Макхейл (73-й номер рейтинга WTA) – 6:3, 6:2, а затем переиграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони (30) – 6:3, 6:1.

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