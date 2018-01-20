Пришлось уволиться минчанину, создавшему сайт по мониторингу обещаний чиновников

В среду Павел Савицкий рассказал, что придумал сайт promise.by. Здесь он собрал обещания политиков, чиновников, спортсменов и посмотрел, исполнили ли они их. В четверг утром молодого человека вызвали к руководству организации, где он работал, и предложили разойтись по соглашению сторон.

Павел работал в организации, которая занимается строительством. Он не хочет озвучивать ее название. Считает, это будет некрасиво по отношению к теперь уже бывшим коллегам.

— В четверг утром меня вызвали к руководству, час мы общались, — вспоминает то утро Павел. — Мне сообщили, что больше не хотят со мной работать, что из-за меня у них могут быть неприятности. И предложили разойтись по соглашению сторон.

По словам Павла, полчаса он подумал и решил согласиться.

— В течение года я все равно собирался уходить и искать новую работу, поэтому не расстроился, — улыбается молодой человек. — Просто не думал, что это может произойти так быстро.

В такой скорости Павел тоже видит плюсы: «Обычно люди у нас не могут уволиться несколько месяцев».

— Сегодня был мой последний день на работе, — говорит молодой человек. — Два года я учился программировать, поэтому сейчас буду искать что-то новое в сфере IT. Если кто-то хочет мне предложить работу, буду рад.

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