Финская школа учит критическим способностям

Как известно, министр образования Беларуси Игорь Карпенко «фанатеет» от финской системы образования. О том, что она из себя представляет, в Минске можно было узнать из первых уст.

Компания «А-100 Девелопмент» привезла финского эксперта по образованию Кари Лоухивуори в столицу Беларуси в рамках пиар-кампании своего проекта – «школы будущего» в Новой Боровой. На мастер-класс скандинава в КЗ «Минск» пришло более 1200 человек.

Коммуникационное агентство Драйв-Медиа распространило ТОП-15 цитат Кари Лоухивуори:

1.Главные секреты финского образования: короткий школьный день, много игр, мало домашних заданий, длинные каникулы. И это – не шутка!

2.Одно из основных достижений школьной реформы в Финляндии – конец школьным инспекторам. Инспекция - это театр. Все надевают костюмы, улыбаются инспектору. Детей запугивают – если сделаешь что-то не так во время проверки, потом получишь! А когда проверка заканчивается, все выдыхают: наконец-то вернется нормальная жизнь!

3.В Финляндии полностью бесплатное образование. На всю страну существует только одна частная школа. Все остальные – государственные и все они одинаковые. Для учеников все бесплатно, включая питание. Но мы не тратим деньги на то, что не нужно.

4.Полное доверие учителям. В Финляндии вообще все построено на доверии. Правительство доверяет муниципалитетам, муниципалитеты директорам школ, директоры – учителям, учителя – ученикам. А родители полностью доверяют школе.

5.Профессия учителя престижна. Учителя очень хорошо зарабатывают и являются уважаемыми людьми. Но и уровень у них должен быть соответствующий. Каждый учитель должен пройти обучение в магистратуре.

6.В Финляндии нет тестов и экзаменов. Вернее, есть, но только один – при окончании средней школы. Ведь учитель лучше знает, на что способен каждый его ученик! Что же касается школ и учителей – у нас нет необходимости доказывать, что наша школа лучше, чем соседняя. Лишь изредка по всей Финляндии проводятся выборочное исследование, чтобы убедиться, что все школы находятся на одном уровне.

7.Мы не сравниваем учеников друг с другом. Это делать категорически нельзя, ведь все дети разные! Ученик должен оценивать свое развитие, а не ориентироваться на навыки других. Надо показывать ребенку, какого прогресса достиг он.

8.Оценки в финской школе есть, но они не очень важны. В Финляндии десятибалльная система, но, как правило, нижний балл, который ставится, – 4. Если ты получил «четыре» – это фиаско, курс надо повторить. А «восьмерка» – очень хорошая оценка. Но оценка значит не так уж много – для ученика гораздо важнее получить вербальную обратную связь. Особенно в начальной школе. Как правило, учитель собирает учеников и родителей несколько раз в год, и они обсуждают учебу. Причем все происходит очень позитивно – упор делается на достижения учеников. И еще один важный момент: учитель всегда точно объясняет, чего он хочет от ученика.

9.Школьная форма в Финляндии – это худи и джинсы. Учителя тоже ходят в толстовках или худи и джинсах. Все очень неофициально. Да, когда дети подрастают, они начинают смотреть на «фирму», у кого джинсы дороже, у кого дешевле. Но это не такая уж большая проблема, которая ни на что не влияет. В принципе, у нас все очень демократично. Учителей называют только по имени. Меня могли называть или Кари или «Рекси» («Дирик»). И когда мне ученик говорил: «Привет, Рекси!», меня это не унижало. Но давало почувствовать, что я не полицейский и не надзиратель, а обычный человек.

10.Школа будущего – это не роботы и супер-технологии. Я всегда верил в человеческий контакт и доброжелательные взаимоотношения между учителем и учениками. Мне кажется, что новая школа – это выход из классов и новые возможности. Сегодня даже школа из самой глубокой глуши благодаря интернету может иметь доступ к лучшим преподавателям мира, может получить любого специалиста. Все ваши ограничения – это воображение.

11.Учитель – это эксперт. В Финляндии нет реформ, которые навязываются сверху. Все изменения и нововведения обсуждаются с учителями. И учителя могут выбирать ту методику, которую считают нужной. В этом отношении у нас – полная автономия.

12.Что должны делать родители? Ничего сверхъестественного. Кушайте вместе с детьми. Общайтесь с детьми. Читайте вместе с ними. Ходите вместе в театр или кино. Объясняйте непонятное. Целуйте и обнимайте детей. Устанавливайте правила безопасности. И будьте для них взрослым, а не другом.

13.Помощь ребенку в процессе обучения экономит средства для общества. Если ребенка исключают из школы, не обращают на него внимания – он, в перспективе, станет безработным, наркоманом, сядет в тюрьму… Не говоря уже о трагедии в семье. Это будет стоить очень дорого для общества. Поэтому надо оказывать полноценную поддержку детям в обучении и разбираться в сути проблем, которые не дают ему нормально учиться.

14.Каких граждан должна воспитывать финская школа? Уверенных и ориентированных на будущее; владеющих многими языками; имеющих критические и аналитические способности; интерактивных и способных взаимодействовать; способных оценить других и умеющих быть благодарными; экспертов по многим вопросам и способных обучаться на протяжении всей жизни; активных и инновационных; преданных сообществу; креативных и способных использовать свой потенциал. Не так уж и много…

15.У ребенка должно быть детство. Он должен играть и общаться со сверстниками. Даже то, что мы считаем «бездарно тратить время ни на что» - для него тоже очень важно!

В общем, решите сами, насколько современная белорусская школа стремится быть похожей на финскую.