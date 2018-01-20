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В мире
20.01.2018
В Казахстане признались, в какой город хотят перенести из Минска переговоры по Донбассу

Казахстан готов провести в Астане переговоры по Донбассу, если стороны конфликта согласятся на это. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

По словам Умарова, идея переноса переговоров «возникла, потому что минский процесс застопорился».

– Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников [переговоров]. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе, — сказал постпред Казахстана.

Предложение о переносе, напомним, прозвучало 16 января во время встречи президентов Казахстана и США. Об этом накануне сообщил Нурсултан Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совета Безопасности ООН.

– Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане… Договорились, что в этом направлении будем работать, — рассказал Назарбаев.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей отметил, что переговоры «можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».

 
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