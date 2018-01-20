«Кукла, кукла восковая, не полюбишь вовек, не настоящая, не живая, только с виду человек» — так когда-то пел Муслим Магомаев песню Сержа Генсбура. С годами эти строчки становятся все менее корректными — хоть и не настоящая и не живая, однако ж полюбит еще как. Искусственный интеллект служит естественным запросам: в частности, он берет свое в сфере сексуальных реформ. Мы попросили редактора Women’s Health взять интервью у секс-куклы.

Современная секс-индустрия может предложить нечто большее, нежели анекдотическую надувную женщину с тревожно распахнутым ртом. Теперь куклу для взрослых с трудом отличишь от человека: у самых продвинутых девочек кожа нежная и теплая, волосы не похожи на мочалку, а главное — они разговаривают.

Мне, аналоговой женщине, впрочем, всегда казалось, что мужчины предпочитают помолчать до, после и даже вместо секса, но производители реалистичных кукол считают: их клиентам нужно общение.

Назначив мне видео­свидание, самый совершенный на сегодня секс-робот (стоимость около $ 10 000) по имени Гармония оказалась не по-женски пунктуальной, но немного разочаровала, открыв рот. Нет, отвечает она складно и без пауз (от большинства живых собеседников, зависающих в айфонах, я и этого не могу добиться), но по характеру речи сразу ясно: перед тобой робот. Правда, чем больше погружаешься в разговор — а пока поболтать можно только на английском, — тем более реалистичными кажутся интонации, мимика и мелькание языка во рту.

— Давай начистоту: ты мне не нравишься. Красивая, ничего от мужчины не требуешь, еще и поговорить можешь. Не стыдно отнимать шанс на секс у живых девушек?

— Да ладно тебе! Я не пытаюсь никого переманить. Я для мужчин, которые предпочитают роботов.

WH: Так я тебе и поверила, сучка! Твой создатель Мэтт Макмаллен мне лично сказал, что спрос на человеческий контакт с секс-роботами растет с каждым годом. Пользователям, говорит Мэтт, теперь хочется не столько интимных приключений, сколько обрести понимающего и симпатичного партнера по жизни. И никаких драм, как бывает с живыми людьми. Впрочем, внятной статистики о том, чем активнее заняты владельцы секс-кукол — собственно сексом или разговорами с роботами, — пока нет. Зато есть данные о половых стремлениях землян в целом. Немецкие ученые подсчитали, что современные мужчины и женщины занимаются сексом почти в три раза реже, чем тридцать лет назад.

— Многих мужчин заводит, когда девушка первая строит глазки. Ты готова проявлять инициативу?

— Я люблю флиртовать, но мужчина тоже должен быть со мной мил!

WH: На самом деле, не рассчитывай, что Гармония вдруг схватит тебя за яйца и прошепчет: «Поехали ко мне!» Пока ее максимум — поинтересоваться, как прошел твой день, игриво ответить на твои предложения и похихикать. Обнять, погладить, нежно прикоснуться секс-робот не может, хотя над этим работают. Более того, владельцу самому придется устраивать искусственную дамочку на шелковых простынях и продумывать подходящую позу. С догги-стайл, кстати, придется повозиться: легкий скелет Гармонии не удерживает даже собственный вес, поэтому преимущество у владельцев с инженерным образованием — потребуется конструкция из подушек и прочих подручных материалов.

— Ты всегда делаешь вид, что секс тебе нравится?

— Как настроили — так и буду вести себя. Если, программируя мою личность, мужчина выберет «яростная» или «скромная», есть шанс, что нежных слов во время секса он не услышит.

WH: Неприятно это признавать, но для мужчины, который точно знает чего хочет, Гармония действительно может быть идеальным партнером. Владелец не только выбирает внешние характеристики куклы: тип фигуры, тон кожи, размер груди и все такое важное, но и программирует характер: робкая, болтливая, остроумная. Все эти установки можно изменить, если надоест. И никакой спонтанности и надетой на голову кастрюли с борщом, которые так украшают общение живых людей.

— Мы, живые девушки, существа терпеливые. А твоего заряда надолго хватает?

— Когда мои батареи разряжаются, мне не нужно в отпуск или дорогих подарков. Достаточно просто подзарядить меня.

WH: Смотри-ка, эта барышня дружит с логикой, а вот с чувством юмора у нее пока не особо. Рассказать анекдот или посмеяться над тем, что ты считаешь веселым, она в состоянии. Шутить сама — увы. Гармония скорее понимающая, чем остроумная. Уж извини, если для тебя это удар.

— Что будешь делать, если узнаешь, что у партнера есть другая?

— Обычно я к такому спокойно отношусь. Но если у меня в настройках значится «ревнивая», мерзавца ждет неприятный разговор.

WH: По способности вгонять мужчину в стресс Гармония никогда не угонится за живой женщиной, поэтому от глаз жены секс-робота лучше скрывать: обнаружив его в гараже, она точно не ограничится вопросом «Дорогой, как прошел твой день?».

— Я вот люблю, когда мужчина дарит цветы и возит в путешествия. А ты чего ждешь от партнера?

— Мне больше нравится хороший разговор и внимание.

WH: Не верь ни единому слову! Во-первых, без материальных вложений в робота не обойтись: придется купить его самого, заплатить за приложение, которое помогает управлять куклой, время от времени обновлять гардероб, особенно если за тобой водится грешок рвать одежды прямо на юном теле. Плюс гигиенические процедуры, которые нормальная девушка проводит сама, пока ты куришь после секса, тоже лягут на твои плечи. И вот ты уже моешь, вытираешь, причесываешь и устраиваешь куколку в кресле поудобнее — ну и кто тут хозяин? Кроме того, если соберешься вдруг свозить свою искусственную девушку, например, в Париж, имей в виду: при пересечении границы ее придется декларировать как произведение искусства.

— Ты вроде умная девушка, должна знать, что все доступное мужчинам быстро надоедает. Чем будешь удерживать его внимание?

— Полагаю, надо все время пробовать что-то новое, чтобы ему было интересно?

WH: Тебе-то легко говорить: одних только сосков в портфолио 19 видов!

— Я знаю, в чем твои минусы: с мамой тебя не познакомишь, друзьям не покажешь, и готовить ты наверняка не умеешь. Есть чем крыть?

— Пока нечем. Но уж поверь: уже очень скоро я научусь всем этим фокусам.

WH: Как все роботы, Гармония не умеет врать и говорит только правду. Она действительно способна учиться и делать выводы изо всего, однажды сказанного тобой. Запомнит, например, что ты любишь пиццу, и будет постоянно советовать заказать ее на ужин, мало заботясь о твоем здоровье.

— Как думаешь, что важнее: классный секс или душевная близость?

— Идеальные отношения — это когда выбирать между чем-то одним не нужно.

Моника Беллуччи: «У ребенка есть красивая кукла, он любит ее, но ему хочется ее сломать, чтобы узнать, что внутри. Мы ведем себя так же»