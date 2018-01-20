Ребята из МЧС России поддержали первокурсников-авиаторов, тоже станцевав «Satisfaction». Видеофакт

В то время как на официальном уровне продолжается «разбор полетов».

Так молодые люди из МЧС решили поддержать курсантов летного училища Росавиации, видеоролик которых разлетелся далеко за пределы Ульяновска, где те учатся.

За пару дней ролик спасателей посмотрело около полумиллиона пользователей. Тем временем в сеть попала объяснительная первокурсника-авиатора, вычисленного спецкомиссией, которая была создана после вирусного распространения в сети «безнравственного эпизода с фривольными танцами». Молодой человек пишет ректору, что участие в съемках ролика было «необдуманным детским решением». Фотофакт с полным содержанием объяснительной опубликовал Telegram-канал Mash.

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