Растаев: «Один из персонажей «Формы воды» – ученый Дмитрий, приехавший в США из Минска»

Известный киноман Дмитрий Растаев – о явном претенденте на «Оскар».

«В прокат нашего региона вышла чудесная сказка для взрослых от гениального Гильермо дель Торо. Я посмотрел ее чуть раньше, но специально ничего о ней не писал: если у вас будет время, сходите, посмотрите на большом экране. Этот фильм того стоит.

Близится «Оскар», и уже надо делать какие-то прогнозы, но я от прогнозов пока воздержусь – лучше выскажу одно пожелание. Я очень хочу, чтобы статуэтка за лучшую женскую роль досталась бесподобной Салли Хокинс, которой еще в прошлом году можно было смело вручать ее за роль Мод Льюис в байопике «Моди». Да и вообще, если есть актриса, которая до сих пор незаслуженно остаётся без «Оскара», то это именно Хокинс – Джульетта Мазина наших дней.

Кстати, один из персонажей «Формы воды» – ученый Дмитрий, приехавший в США из Минска (в фильме его играет Майкл Стулбарг). Сам дель Торо так говорит об этом герое: «Да, это прекрасный персонаж, над которым мы с Майклом работали очень долго. Я написал для него целую биографию, чтобы актеру было легче воплотить этот образ. Он был впечатлен. Он хотел разговаривать непременно с минским акцентом, потому что его герой именно оттуда родом».

Уж не знаю, насколько там получилось с «минским акцентом», но мелочь приятная», – пишет известный журналист у себя в Facebook.