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Политика
19.01.2018
О самом смешном в ситуации с «Белой Русью»

Политологи и пользователи прокомментировали итоги III съезда «Белой Руси».

Фото TUT.BY

Общественное объединение вновь оказалось не готово к переформатированию в партию. По сути единственное важное решение: новым руководителем стал Геннадий Давыдько.

Чаусов: проект «Белая Русь» как политическая партия власти окончательно похоронен

Политолог Юрий Чаусов заявил Еврорадио:

– Я не думаю что про «Белую Русь» можно рассуждать «сделал» — «не сделал». Она свою функцию выполняет, и эта функция не связана с распределением политической власти. Это такой профсоюз чиновников. В этом контексте замена Радькова на Давыдько может свидетельствовать о возможной корректировке роли этой организации. Если Радьков становился председателем «Белой Руси», когда она только создавалась и существовала более реальная перспектива ее преобразования в политическую партию, тогда под ним была мощная административная вертикаль. При Давыдько такое вряд ли возможно.

…Под Давыдько нет вот этой подчиненной номенклатурной вертикали. Условный идеолог на каком-то предприятии не подчинен Давыдько, он может транслировать его месседжи, транслировать его идеологическую линию и так далее. Но строить политическую машину на основании этой системы невозможно.

Смена персоналий во главе провластного общественного объединения скорее  свидетельствует о том, что проект «Белая Русь» как политическая партия власти  окончательно похоронен, полагает Юрий Чаусов.

Карбалевич: Это дешевая бутафория, неуклюжая пародия на народное представительство

Политолог Валерий Карбалевич отметил в колонке на сайте «Радыё Свабода»:

– Самое смешное во всем этом то, что до сих пор власти сами не имеют ответа на вопрос, зачем создана эта организация и что с ней делать. Это такой своеобразный чемодан без ручки: его и нести тяжело, и бросить жалко.

Когда-то Лукашенко, выступая перед российскими журналистами, критиковал съезд «Единой России», говорил, что он похож на недоброй памяти съезды КПСС. Очередной третий съезд «Белой Руси» даже до такого сравнения недотягивает. Получилось нудная бюрократическая тусовка, дешевая бутафория, неуклюжая пародия на народное представительство.

В официальных документах этого объединения говорится, что оно создается для поддержки политики президента. Однако уже очень шаткая получилась конструкция, чтобы она могла кого-то поддерживать. Ведь на болото опираться нельзя, даже если оно очень большое.

Пользователи: «Это типа Тимур и его команда, только помогают исключительно себе»

На дискуссионной площадке talks.by сторонников «Белой Руси» найти трудно.

«Это типа Тимур и его команда, только помогают исключительно себе».

«Давыдько – директор БТ для пенсионеров. «Белая Русь» – организация для пенсионеров, БРСМ-овцев и бюджетников. Чем они занимаются? Активно осваивают деньги и поддерживают во всём власть».

«Что такое Белая Русь и для чего она нужна?! Чтобы ее членами заполнять трибуны на рождественских турнирах?!»

«Какая пустота, деградация политического потенциала страны и все это они называют борьбой за светлое будущее».

«Для объединения в партию не воли, а команды сверху не было».

«Когда-то давно, когда она создавалась, я работал в одном минском ПТУ мастером. Так вот, пришла «писуля» из исполкома, что-де срочно надо «правдами и неправдами» сварганить собрание коллектива и всех сотрудников, кто старше 30 лет, добровольно- принудительно загнать в эту славную организацию + сделать ячейку и

выбрать руководителя. Администрация сказала - одобрямс и тут же на коленке был сооружен протокол собрания, собраны заявления и т.д и т.п. Короче, «славное начало» для «славного объединения».

«Белая Русь» должна заниматься самыми спорными дискуссиями в обществе, возглавляя обсуждение и мягко направляя его в конструктивную сторону, выгодную государству и народу… А бывшие советские товарищи типа Давыдько относятся к общественному движению как в годы застоя формально относились к КПСС… Время спать в президиуме кончилось, пора в поля товарищи». 

 
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