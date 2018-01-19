Милиция рассказала, кем на самом деле были хулиганы, избившие анархиста Косинерова

В суде рассмотрели дело дерзкого избиения на Центральной площади Молодечно, в котором пострадал известный анархист Вячеслав Косинеров.

Об этом сообщает сайт УВД Минского облисполкома.

Фото с сайта svaboda.org

В июне неизвестная компания парней напала на гуляющих по городу двух молодых мужчин и двух девушек. Одним из потерпевших стал Вячеслав Косинеров, у которого не лучшие отношения с милицией.

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В сообщении УВД с негодованием отмечается: «В качестве варианта рассматривалось даже то, что произошедшее едва ли не провокация неких силовиков в отношении активиста».

Однако милиция установила личности хулиганов. Четверых парней задержали в начале сентября. Троим – по 20 лет, одному – 22. Двое задержанных – жители Молодечно, один – из Вилейского района, один – из Сморгони.

Суд установил, что им не понравились внешний вид и стиль общения прогуливающихся парней и девушек. После перепалки хулиганы избили несопротивлявшихся визави, причем досталось и представительницам слабого пола.

В итоге всей компании за совершение злостного хулиганства назначено наказание в виде ареста сроком на три месяца. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.