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Комментарии
19.01.2018
«Вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация»

Бурятский школьник ранил шесть человек в классе: это второе за неделю нападение на школу в России. Публицист Антон Орех в этой связи выразил недоумение в колонке на сайте «Эха Москвы».

Школа № 5 в Улан-Удэ. Фото Андрей Огородник / Sputnik / Scanpix / LETA

– А вот теперь уже разговор предстоит серьезный.

После нападения на школу в Перми мы могли развести руками и сказать, что один, даже очень страшный случай, может быть именно случаем. Современное общество допускает все, что угодно. Сумасшедшие будут всегда. И на сто процентов ни от террористов, ни от маньяков, ни от придурков вы никогда себя не обезопасите.

Но теперь нападения на школы происходят ежедневно. Подростки нападают с ножами, с топорами, с зажигательной смесью. Они напали бы и с автоматами, но автоматы, слава богу, не так просто достать, как топоры. И все это уже не может быть случайностью. Вы должны понимать, что сейчас, в разгар эпидемии, под угрозой находится вообще любая школа в стране! В любом городе! Элитная, рабоче-крестьянская – не важно.

Подростки по природе своей жестоки и бескомпромиссны. У них еще нет ясного понимания ценности своей жизни и чужой. И мозги у них пластилиновые. Из них можно вылепить все, что угодно. Поэтому группы смерти и тому подобные идеи распространены именно в детской и подростковой среде.

Это не та проблема, у которой есть простое решение. Не та проблема, которую можно решить быстро. Возможно, эта проблема полностью не решаема в принципе. Просто она относительно новая и педагоги и психологи еще не знают толком, как с этим быть. Но вот что совершенно точно нельзя делать – это молчать!

Хотя бы для того, чтобы миллионы учителей и родителей знали, что сейчас в стране происходит и к чему они теперь должны быть готовы. И я скажу вам, друзья мои, что вот именно сейчас телевидение ведет себя как преступная организация. Оно с восторгом показывает Путина, который совершает очередной подвиг Геракла и быстренько пробегает через купель, и при этом каналы фактически игнорируют главную тему всей этой недели. Мельком, парой непонятных фраз в дневном выпуске сообщить — и забыть.

Чтобы не пугать граждан, чтобы не расстраивать их страшными новостями из нашей страны. Лучше мы про Донбасс или про Трампа, а потом снова про Путина в ледяной воде.

Телевидение становится соучастником поножовщины и своим молчанием способствует будущим нападениям, которые рано или поздно закончатся уже смертями. Ну, а всякие правоохренительные органы – они ловкие только когда кого-нибудь надо в кутузку с плакатом запихнуть. А когда надо граждан защищать – они дураки и импотенты.

Среди того малого, что сказали обо всех нападениях на школы, главное, что там были сторонники Навального и что все это координировалось через мессенджеры и соцсети. И под это дело прекрасно предложить еще какой-нибудь закон, чтобы задавить мессенджеры и соцсети. Не задав ни одного вопроса о том, почему подростки вообще берут в руки топоры и ножи. И почему в 16 лет они уже становятся алкоголиками и психопатами.

 
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