Курьез: иностранец столкнулся с автомобилем ГАИ

Появилось видео ДТП, которое случилось 16 января на проспекте Дзержинского.

Автомобиль Audi столкнулся со стоящим Opel Госавтоинспекции.

Инцидент Onliner.by прокомментировали в ГАИ Московского района.

— В указанном месте, где была повреждена служебная автомашина, до этого произошло столкновение того же автомобиля Audi и автобуса, в результате которого транспортные средства получили незначительные повреждения. Водитель Audi в том случае нарушил правила маневрирования при перестроении. На место прибыли сотрудники ГАИ, которые произвели осмотр места происшествия, сделали необходимые замеры.

С целью освободить проезжую часть водителю Audi было указано отъехать с места ДТП на прилегающую территорию. Инспектор при помощи регулировочных действий пытался обеспечить безопасность дорожного движения. Но водитель Audi по какой-то причине не понял жест регулировщика и поехал прямиком в другой автомобиль, хотя по сигналам ему было предписано двигаться по первой полосе, а не по третьей, в которой находился транспорт, — сообщили в Госавтоинспекции.

У служебного автомобиля повреждено левое боковое зеркало заднего вида, а также лакокрасочное покрытие на крыле и двери.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции рассказали также, что водитель Audi не является гражданином Беларуси, а автомобиль оформлен на другого человека.