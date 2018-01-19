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Общество
19.01.2018
Елена Толкачева, фото Дарья Бурякина, TUT.BY
Очередь в буфет и подарки после обеда. Третий съезд «Белой Руси» в фотографиях

В Национальной библиотеке прошел третий съезд общественного объединения «Белая Русь». Во время съезда было решено два важных вопроса.

Новым главой объединения стал руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько; преобразовываться в партию «Белая Русь» пока не будет. Но кроме официальной части была и кулуарная.

TUT.BY собрал фотографии и живые диалоги съезда.

— А что это? — спросил один мужчина, доставая из папки картонный «мандат делегата». — Я думал, тут талон на еду! Как-то скромно в этот раз. Раньше, помню, пакеты с подарками раздавали.

Пакеты к радости делегатов все же раздали после заседания и обеда.

Утром в кулуарах делегаты были в хорошем настроении. Мужчины шутили. Мол, чем белорусские женщины отличаются от западных: большими сумками. Женщины смеялись и отвечали, что в сумку должно поместиться все необходимое.

Позже журналисты обратят внимание на тяжелую сумку Марианны Щеткиной, которую подадут ей после интервью. Как у настоящей белорусской женщины. Марианна Акиндиновна в ответ только улыбнется.

Экс-председателя Нацбанка Надежду Ермакову, как и других почетных гостей, утром еще глава «Белой Руси» Александр Радьков встречал лично.

Среди делегатов был и министр образования Игорь Карпенко.

И министр здравоохранения Валерий Малашко.

Пришел и председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Во время съезда Геннадий Давыдько сидел рядом с заместителем председателя Совета Республики Марианной Щеткиной.

Ректор БГУИР Михаил Батура сидел рядом с заслуженной артисткой и депутатом Палаты представителей Ириной Дорофеевой. Ее, кстати, Александр Радьков во время своего выступления хвалил за личное развитие и активность в общественной работе.

— Вот мы просили профессора БГУ Ивченкова рассказать, как сегодня правильно говорить, как выступать. И мне так понравилось, что наша заслуженная артистка Ирина Дорофеева, которая сейчас депутат, так внимательно слушала и записывала — ей это надо! Ну ведь одно дело, когда она хороша, когда поет. А тут ведь надо говорить! И ей это интересно, — сказал Радьков.

Выступление Александра Радькова, где он говорил о потенциале «Белой Руси» и ее успехах, делегаты слушали внимательно. Но когда глава объединения предложил дать всем пару минут, чтобы ознакомиться с постановлением третьего съезда, которое было напечатано в розданных папках, в зале зашумели: «Ознакомились уже!». Радьков обрадовался, предложил проголосовать и отправиться на обед. Официальная часть съезда закончилась почти на час раньше запланированного. Делегаты остались довольны.

Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»

 
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