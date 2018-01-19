«Твари они!» Цитаты-2017: избранное

«Белгазета» составила рейтинг цитат 2017 года.

Александр Муравьев, бывший глава «Мотовело». «Твари они! Люди, которые только разрушают, прикрываясь, что якобы работают ради государства»; «В 2007г. благодаря усилиям специалистов «Мотовело» были куплены станки за счет бюджетных денег… Покупали, устанавливали, бегали вокруг нее. А в результате интенсивность эксплуатации - ноль, полезная применимость - ноль. Зато место заняли, денег потратили и отчитались о покупке оборудования... Специалисты долбаные предварительный список составляли для бизнес-плана. Уроды, а не специалисты. Они его так и составляли, потому что думали, что придет акционер, бабла насыплет, они еще напокупают станков и будут вокруг них заниматься физкультурой. Работать надо не над станками, а над людьми». Январь

Леонид Анфимов, председатель КГК. «Миллиарды долларов вложены в проекты по деревообработке, а должной отдачи пока нет». Январь

Андрей Доморацкий, зампред Мингорисполкома. «Получается, что одной рукой открываем предпринимателям двери: приходите, работайте, развивайтесь, другой - контролирующие службы закрывают их практически при первом нарушении. Естественно, работать с нарушениями нельзя, но прежде чем радикально наказывать, надо где-то подсказать, чему-то научить». Февраль

Александр Лукашенко. «Зарплаты и пенсии могут быть увеличены только тогда, когда мы в реальном секторе экономики произведем больше, качественно и продадим по более высокой цене… Есть второй путь: можно у кого-то одолжить, отобрать, взять - но это не наш путь». Февраль

Виктор Бабарико, председатель правления «Белгазпромбанка». «Мне кажется, что тренд на ИТ в Беларуси - это такая же волна, как была в 80-е и 90-е годы на бухгалтеров и менеджеров. Эти курсы программирования можно назвать ПТУ, где человека просто учат писать код. Беларусь превращается в сообщество высокотехнологичных ПТУшников»; «Пока везде и всюду озвучивается, в том числе и Совмином, который олицетворяет промышленное лобби, что движение к директивному кредитованию - это плохо, движение к низким ставкам неоправданным - плохо, движение к высокой зарплате, не привязанной к производительности труда, тоже плохо. Но госсектор всегда получит свои деньги. Желательно даром, да еще, чтобы приплачивали». Февраль

Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации. «За последние годы сформировался негативный инвестиционный имидж Беларуси. Это явилось следствием чрезмерной регулирующей и контрольной нагрузки на бизнес, излишней криминализации предпринимательских рисков и несоразмерности наказания совершенному нарушению». Февраль

Наталья Кочанова. «Декрет принят [декрет N3 о «тунеядцах»], но мы пока не знаем, насколько и как он будет реализоваться». Февраль

Казимир Романовский, экс-советник министра сельского хозяйства и продовольствия. «Не надо считать, что панацея от всего - это доходы от экспорта. Наоборот, он разрушает нашу экономику. Мы создаем иллюзию доходов, считая эффект девальвации рентабельностью. Это величайшая глупость. В себестоимости продукции большая доля импорта энергоносителей, белков, медикаментов, препаратов, минеральных удобрений». Февраль

Андрей Жишкевич, председатель правления ЗАО «МТБанк». «99% проверок выявляют нарушения, но это не говорит о том, что 99% предпринимателей изначально незаконопослушны. Это лишь означает, что так сформулированы требования, что их практически либо невозможно исполнить, либо они настолько запутаны, что их трактовка может привести к тому, что человек, не желая, что-то нарушает». Март

Александр Лукашенко. «Декрет N3 о социальном иждивенчестве, который они сами обозвали декретом о «тунеядцах», - это идеологический, моральный декрет. Никаких там больших денег государство не получит. Целью этого декрета является одно: заставить работать тех, то должен и может работать». Март

Наталья Кочанова. «Задача довести в 2017г. среднюю зарплату до 0 должна быть выполнена беспрекословно. Все озвученные главой государства поручения выполнимы - потому что по-другому быть не может… Меня никто не переубедит, что если ответственно относиться к своему делу, все задачи по плечу». Март

Семён Шапиро, экс-глава Минской области [об опытном руководителе, которого пригласили возглавить колхозы]: «Приехали 9 человек в погонах, все закончилось уголовным делом. За что? Оказалось, он получал 15-20 млн., и женщину из министерства, которая согласовала эту зарплату, осудили. Ей дали год условно, заставили выплатить те деньги, которые были выплачены председателю колхоза. Но прокурорам этого мало, они требуют, чтобы этой женщине дали 2 года колонии»; «Здесь сотни поломанных судеб, инфарктов. Большинство дел закончилось ничем. Что мы хотим от председателей колхозов, если они больше времени проводят в Следственном комитете, чем на работе? Столько мелочевки идет, просто страшно. На любого руководителя можно завести уголовное дело, но нельзя же раскачивать лодку». Март

Тамара Сорокина, профессор БГЭУ: «Сегодня местные бюджеты в целом могут профинансировать госрасходы за счет собственных доходов на уровне 40%. Доля трансфертов в общем объеме доходов местных бюджетов может доходить до 60-70 и более процентов. О какой финансовой самостоятельности местных органов власти после этого может идти речь?». Март

Александр Лукашенко. «На территорию Беларуси можно завезти продукцию любого государства. Так это же делают не белорусы, как оказалось, а российские бандиты с большой дороги… Мы договорились, что в ближайшее время предпримем систему мер для того, чтобы предупредить это. Но только нас, говорю, не надо гнобить. Если там у вас члены правительства [российского] сегодня владеют огромными латифундиями, тоже занимаются сельским хозяйством и, чтобы конкуренции было меньше, начинают гнобить белорусов - это не получится»; «Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, «тунеядцы», как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по или сколько там отчислять? Не будут. Это - мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки - февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут - они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее». Март

«Меня настораживает, что недавно министр антимонопольного регулирования и торговли, которому была поставлена четкая задача, отойдя от этой задачи, заявил: «Мы не будем, наверное, контролировать цены, мы больше будем ориентироваться на развитие конкуренции». Или, может, я плохо услышал, или не понял чего-то. Повторяю вам публично: ваша задача - контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали это делать на заре своих первых шагов в этой должности. И вы это умеете и должны делать. И никакие реформаторы и МВФ вам не указ». Апрель

Тимофей Марцынкевич, управляющий партнер компании «Зубр Капитал». «Когда инвестор не понимает, по каким правилам ему придется играть через год, два, три, он воспринимает риски как большие или очень большие. Соответственно - составил матрицу, посмотрел, что в искомом квадрате все красное, и «остыл». Апрель

Александр Лукашенко. «Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль»; «Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я не позволю, чтобы решения президента были девальвированы, дезавуированы и не выполнены». Май

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия. «Эффективность хозяйствования в АПК зависит не от формы собственности, а от человека»; «В 2011-15гг. бюджетная поддержка АПК составила ,3 млрд. Валютная выручка за эти годы от реализации нашей продукции составила млрд. То есть деньги, которые вложила страна в поддержку АПК, работают на государство. Это мощный бизнес. Надо вкладывать больше, чтобы больше иметь». Июнь

Андрей Зубков, гендиректор ООО «Евроторг». «Разница на продовольственную корзину у сельского и городского жителя, по нашим оценкам, примерно треть. То есть сельский житель, обладая меньшими возможностями, покупает товары на треть дороже, чем в больших городах, где за счет жесткой конкуренции, в т.ч. между сетями, цены оказываются ниже». Июнь

Александр Савчиц, гендиректор ОАО «Савушкин продукт». «Я же «красным директором» тоже был. Но я это в себе переборол. Главное, что я здесь сделал - поломал психологию людей. Но ломал через колено. Вопросов было много - почему, к примеру, один получает больше другого? Когда люди поняли, что пришли сюда не получать зарплату, а зарабатывать, потихоньку и рабочим местом дорожить начали.

А я искренне радуюсь, когда человек хорошие деньги у нас зарабатывает. Да и средняя зарплата по предприятию давно вышла за BYN1000». Август

Александр Лукашенко [о новом комбайне «Полесье»]. «Хорошая техника, ничем не уступает импортным аналогам. Но нам надо, чтобы она не просто не уступала, а превосходила технику наших конкурентов. Суперкомбайн! А также супергрузовик, трактор, электромобиль, притом самые современные. Идеи и наработки у наших конструкторов есть, но, чтобы они приобрели реальные очертания, нужны грамотные рабочие, люди, преданные своему делу». Сентябрь.

Андрей Кобяков, премьер-министр. «В коммерческую деятельность бюджетные деньги мы давать не будем. Нужно поддерживать научно-исследовательские работы - для этого существует инвестиционный фонд, капиталовложения в создание новых отраслей производства. Но все коммерческие проекты должны делаться на коммерческой основе. Закрывать финансовые дыры за счет бюджета в коммерческом секторе, пусть даже это госпредприятия, недопустимо». Сентябрь.

Юрий Мельничек, основатель проектов MAPS.ME и AIMATTER. «Инвестиционный рынок Беларуси все еще очень страшный и очень непонятный. Если мы почитаем новости - там пишут, что инвесторов сажают. В таких условиях инвестиционные фонды боятся приходить». Сентябрь

Владимир Семашко, вице-премьер. «Мы должны и далее оказывать легкой промышленности серьезную поддержку, потому что по объему потребления легпром стоит на втором месте после пищевой промышленности. Человеку нужно быть сытым и одетым». Октябрь

Николай Радоман, председатель «Агрокомбината Снов». «Придумали субсидиарную ответственность, что если вдруг наше хозяйство обанкротится, у меня заберут хату. Да мне она скоро не нужна будет, я за будущее наших людей волнуюсь. Я уже скоро пойду на пенсию, мне уже ничего не надо. Но важно, в какой правовой форме будет работать сельское хозяйство, чтобы не придумывали эти «оздоровление», «банкротство», «учебу по банкротству». Надо научить людей работать прибыльно. Это самое главное в сельском хозяйстве». Октябрь

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром». «Многие белорусы стесняются отечественного легпрома. Говорят: это некрасиво, нестильно, немодно. Но это стереотип, который пора уже забывать. Наш легпром сегодня - это Европа в чистом виде». Ноябрь

Александр Лукашенко. «Хотелось бы, чтобы банковская -система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по зарплате и доходам»;

«Почему бюджет превращен в костыль для хромающих предприятий? И поток предложений от правительства по изготовлению этих костылей на уровень президента не прекращается. Настораживает проблема долгов в реальном секторе. Доля проблемных активов высока. Как на это смотрят правительство, Нацбанк? Или это опять будет переложено на бюджет страны? Большинство принимаемых мер пока носят косметический характер. А нужны системные решения». Ноябрь

Леонид Анфимов, председатель КГК: «Крайне сложное положение предприятий в строительной отрасли: 38% организаций убыточны. Такого никогда не было…Там беда. Мы подходим к системному кризису отрасли». Ноябрь

Александр Лукашенко. «У нас руководство вузов, ректоры забронзовели и поросли некоторые тиной. Я уже не говорю о преподавателях. Они готовят людей, которые уже сегодня не могут работать, не говоря о завтрашнем дне. У нас многие вузы и преподаватели со своими желтыми конспектами плетутся в хвосте событий»; «Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги. Нам следует предусмотреть действенные меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики». Декабрь