Бурятский школьник ранил шесть человек в классе. Видео

В Улан-Удэ в школе № 5 в микрорайоне Сосновый бор девятиклассник напал на учеников и учительницу.

Он ударил топором нескольких учеников седьмого класса и педагога, поджег кабинет, а затем попытался покончить с собой.

СК сообщил, что нападавший действовал в одиночку. По другим данным, пока не подтвержденным официально, у него был как минимум один сообщник.

Школьники сообщили корреспонденту «Медузы», что девятиклассник был связан с АУЕ — субкультурой, в которой подростки придерживаются тюремных порядков в повседневной жизни. По данным «Интерфакса», следствие, в числе прочего, проверяет и эту версию.

Одноклассница Антона Б. в интервью «Комсомольской правде» заявляла, что компания подростка была «склонна к нацизму». Другой ученик школы рассказал РБК, что Антон «вел разгульный образ жизни, ненавидел всех, и в подписках во «ВКонтакте» у него была всякая нечисть про маньяков и нацистов».

Российские центральные телеканалы либо рассказали о событии как о второстепенном, либо вообще проигнорировали. О том, что это уже не первое нападение на школу за неделю, не рассказал ни один телеканал.

15 января двое подростков напали с ножами на учеников в пермской школе № 127, а затем попытались покончить с собой. Тогда пострадали 15 человек. Нападавшие были задержаны, СК завел дело о покушении на убийство.