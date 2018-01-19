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Экономика
19.01.2018
Николай Витовт, Завтра твоей страны
В каких регионах больше всего должников перед государством

Число субъектов хозяйствования, которые вошли в новый год с задолженностью перед бюджетом, составляет несколько тысяч.

Как подсчитало Завтра твоей страны на основании данных инспекций Министерства по налогам и сборам Беларуси, на 1 января 2018 года оставались должны бюджету около 4300 компаний, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций.

Самое большое число должников концентрируется в Минске (около 1 550), далее следуют Минская (855), Гомельская (505), Брестская (495), Витебская (400), Могилевская (320) области. Самый короткий список у Инспекции по налогам и сборам по Гродненской области – около 165 неплательщиков.

В Минске достаточно крупную группу образуют должники-девелоперы. В нее входят такие известные застройщики, как «Фарт и В», «Тамбаз», «ЛадаГарант», «БелстройВетурия», «Вигеврострой», «Лада ОМС –Инженеринг».

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