Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»

Геннадий Давыдько зарекомендовал себя гибким и исполнительным чиновником. Да еще и лирик.

— Давыдько — надежный человек, это гарантия успеха нашей организации, — отрекомендовала делегатам съезда «Белой Руси» нового руководителя организации вице-спикер Совета республики Марианна Щеткина.

«Салідарнасць» решила добавить к этой характеристике несколько штрихов.

Исполнительный

На посту руководителя Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько зарекомендовал себя человеком исполнительным, готовым выполнить задачи любой сложности. Вспомним хотя бы пропагандистский блокбастер о протестах декабря 2010-го, который озвучил лично новоназначенный глава БТ. В фильме лидеров оппозиции обвинили в попытке государственного переворота. В судах, к слову, ни один из фигурантов дела не был осужден за попытку свержения конституционного строя.

Склад боепрыпасаў, паказаны па БТ, — вялікая ліпа?

Схожая судьба ожидала и творение телеканала Давыдько, посвященное делу «Белого легиона». Из всего устрашающего арсенала оружия, показанного в очередной агитке, до судебного решения дожил лишь один патрон.

Гибкий

Геннадий Давыдько известен своей способностью подстраиваться под изменяющуюся ситуацию. Особенно, когда речь идет о политической конъюнктуре. За примерами идти придется не так уж далеко: два года назад в очередной программе «Клуб редакторов» глава БТ на пару с главредом «Советской Белоруссии» внезапно признались в любви к гербу «Пагоня». Давыдько для пущей убедительности даже продемонстрировал под пиджаком майку с изображением герба.

Почему не стоит верить лицемерам от власти

Нужно ли удивляться его сегодняшним словам о праздновании столетия провозглашения БНР? Что-то подсказывает, что мы еще вполне можем услышать от него совершенно иные мысли на сей счет.

Лиричный

Поэтический талант нового лидера «Белой Руси» стал достоянием публики вскоре после назначения его председателем Белтелерадиокомпании.

Первые публикации Давыдько были посвящены мукам творчества и мало походили на шедевры занимавшего тогда должность главы верхней палаты белорусского парламента Анатолия Рубинова (помните «дух из туалетища» и вот это вот все?)

Но два года назад появилась книга «Лов слов: стихи, миниатюры, фразы», подарившая нам набор цитат:

«Человек не венец, а пи...ец природы», «Во рту пахло печенью. Плохо, что собственной», «Групповой танец живота — выход правительства», «Я буду твоим всемогущим джинном, только потри мою лампу».