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Скандалы
19.01.2018
TUT.BY
«Дримлэнд» выставлен на торги. Распродается имущество беглого бизнесмена Аверьянова

На торги выставлены парк развлечений «Дримлэнд» и «Агрофирма «Илья», подконтрольные ЗАО «Ростэм» Юрия Аверьянова. Это следует из информации, размещенной на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Около двух лет назад у Юрия Аверьянова разгорелась «война» с кредиторами за свои активы. Банки и подрядчики просили погасить долги, которые образовались из-за реализации инвестпроектов. Тогда же бизнесмен изложил TUT.BY свою версию произошедшего.

Позже выяснилось, что предприниматель осел в Европе. Затем стала появляться информация, что компании Аверьянова одна за другой уходят в банкротство.

В конце 2016 года Экономический суд Минска признал «Ростэм» экономически несостоятельным. В отношении компании была введена санация и утвержден ее план. Срок санации — по 28 июня 2018 года.

В рамках процедуры оздоровления кредиторы решили выставить на торги два актива. За «Агрофирму «Илья» хотят выручить минимум 6,74 млн рублей. Стоимость «Дримлэнда» составляет 29,1 млн рублей. «Агрофирма уже два раза выставлялась на торги, «Дримлэнд» — один. Пока не было ни одной заявки», — сказала антикризисный управляющий «Ростэма».

В структуру «Ростэма» также входит рынок строительных материалов в микрорайоне Уручье. Будет ли он в ближайшем будущем выставлен на торги? «В планах санации это предусмотрено. Но не думаю, что [рынок будет выставлен на торги] в ближайшие два месяца», — уточнила антикризисный управляющий.

В отношении еще одного актива Аверьянова — ЗАО «Торговый мир — «Кольцо» — возбуждено производство по делу о банкротстве и открыто конкурсное производство. В декабре 2017 года Экономический суд Минской области отложил рассмотрение дела, назначив экспертизу финансового состояния и платежеспособности компании. Проведение экспертизы поручено РУП «Белсудэкспертобеспечение».

На разрешение экспертизы вынесено два вопроса: является ли обоснованным план санации, предложенный управляющим ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и утвержденный 28 ноября 2017 года собранием кредиторов? А также возможно ли восстановление платежеспособности должника согласно предложенному плану санации?

Судебное разбирательство по данному делу отложено до 7 февраля.

Осенью Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова, а также ряда руководителей коммерческих структур в связи с уклонением от уплаты налогов субъектами хозяйствования. Вскоре силовики задержали шесть топ-менеджеров Аверьянова. Сам бизнесмен был объявлен в международный розыск.

Чем известен беглый бизнесмен Юрий Аверьянов

 
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