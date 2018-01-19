Минские архитекторы предложили альтернативу снесенному музею ВОВ на Октябрьской площади

Три альтернативных проекта застройки площади (голосовалка).

Напомним, на месте бывшего музея Великой Отечественной войны на минской Октябрьской площади компания Dana Holdings предложила построить бизнес-центр, который, по мнению авторов, сочетал бы классический и современный стили. Указ о строительстве подписал Александр Лукашенко. Идея понравилась далеко не всем — на petitions.by против проекта подписались более 4000 пользователей.

Проект застройщика Dana Holdings. Изображение: Антон Девятов

Архитекторы студии LEVEL80 architects предложили три альтернативных проекта застройки площади и представили их на сайте podvigminsk.info. Авторы пишут, что идею Dana Holdings считают нелепой: здание слишком большое, «прижимает» масштабами Дворец профсоюзов, а также «пошло» имитирует классику, соединив ее с современными элементами. К тому же площадку нельзя рассматривать отдельно от площади и застройки вокруг нее.

Дизайнеры предложили три концепции фасада: «консервативную» с элементами конструктивизма, «прогрессивную» с хаотичным расположением окон на фасаде и «динамическую» со сложным неровным контуром здания.

Концепт 1

Первый вариант предполагает здание, состоящее из двух объемов с диагональным «прострелом» на еще один символ Минска — Оперный театр. Он же является и проходом на Зыбицкую. «Это новое здание и современный фасад, который тем не менее отдает дань уважения своему предшественнику и продолжает рассказывать его историю», — отмечают авторы.

Концепт 2

Второй вариант менее строгий, но также основан на правильных пропорциях.

«Пропорция и отделка здания гармонично вписывают его в сложившуюся архитектурную среду. На первый взгляд хаотичное расположение окон подчиняется сложному алгоритму и придает ему уникальность», — отмечают авторы.

Концепт 3

У этого варианта совершенно иное пространственное решение. «Тут мы позволили себе максимальную свободу, при этом не забывая про наш регламент. Контур здания стал сложным. Фасад, выходящий на площадь — переменной высоты. Высокая часть соразмерна зданию Velcom, а низкая — Дворцу профсоюзов. Уклон кровли — аналогичный уклону кровли Дворца профсоюзов», — поясняют авторы.