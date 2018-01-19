.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Милиция рассказала, кем на самом деле были хулиганы, избившие анархиста Косинерова
«Луч» выпустил лимитированную серию часов в честь знаменитого полководца ВКЛ
Курьез: иностранец столкнулся с автомобилем ГАИ
Бурятский школьник ранил шесть человек в классе. Видео
Аўтарка ліста ў «Советскую Белоруссію»: «Гэты ліст я напісала год таму прыватна Якубовічу, ён быў не для публікацыі!»
В каких регионах больше всего должников перед государством
«Дримлэнд» выставлен на торги. Распродается имущество беглого бизнесмена Аверьянова
Давыдько пообещал сделать «максимально честное историческое исследование» про БНР
«Позвонили с сообщением, что лебедь ко льду примерз». Спасатели рассказали о своей работе
«Надежный человек и гарантия успеха». «Белую Русь» возглавил Геннадий Давыдько
Фотофакт. Сотни человек в очереди за крещенской водой в Минске
«Переговоры можно перенести хоть в Антарктиду». Макей упрекнул Назарбаева в излишней заинтересованности
«Носить фуражку с трусами не запрещено». Чем закончилась история с танцами курсантов
Цитата дня. Золотые слова министра по налогам и сборам
Шендерович: «И четвертый президент США идет помаленьку на фиг, а у нас эта мохом покрывающаяся стабильность»
Путин окунулся в прорубь. Фотофакт
В выходные погода сохранит зимний характер
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
Беларускія мужчыны – матылькі, і гэта вялізная праблема
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
Ориентир на тысячу рублей: «Лукашенко превратился в пастыря»
«Пакуйте чемоданы, Константин Львович»
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Топ-7 невыполненных обещаний чиновников за прошлый год
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
Уролог: «Говорить с сыновьями о том, как мыть «это место», папы, как правило, не умеют»
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Вопрос о домогательствах, который заставил Шэрон Стоун смеяться 10 секунд
10 достойных «Оскара» актрис, которые его никогда не получали
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь как Барби, но среди водителей я свой парень»
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
19.01.2018
Наталья Соломянко, intex-press.by
«Позвонили с сообщением, что лебедь ко льду примерз». Спасатели рассказали о своей работе

Сотрудники МЧС рассказали о шокирующих, смешных и трогательных моментах в своей работе.

Накануне Дня спасателя, который в Беларуси отмечается 19 января, барановичские сотрудники МЧС рассказали о шокирующих, смешных и трогательных моментах в своей работе.

Сергей Киселевич, начальник караула ПАСЧ №3:

Сергей Киселевич

В МЧС я работаю больше 10 лет. За это время было много всего. Одни происшествия забываются уже на следующий день, другие надолго врезаются в память и оставляют след в душе.

Я до сих пор помню самый первый пожар, на который мне пришлось выезжать. Хотя ничего страшного в тот раз не произошло: в одной из деревень загорелась баня, мы ее быстро потушили, люди тогда не пострадали.

Остался в памяти случай, когда пришлось из подвала в частном доме вытаскивать несколько человек, которые там едва не задохнулись. Это было несколько лет назад в одной из деревень Барановичского района. Оказалось, один мужчина спустился в подвал, чтобы что-то там бензином протереть. Надышался паров, ему стало плохо и самостоятельно выбраться из подвала он не смог. Второй спустился за ним и тоже остался внизу: слишком высокой была концентрация испарений. Такая же участь постигла и следующего помощника. Хорошо, что во дворе были родственники, которые позвонили в МЧС.

Меня тогда спускали в подвал вниз головой, а сверху коллеги за ноги держали. И я по очереди вытаскивал каждого из пострадавших. Помню, что после этой «операции» соседи ближайших домов собрались во дворе и нам аплодировали. Было приятно.

Случались и смешные случаи. Жильцы одной из многоэтажек сообщили, что старенькая соседка уже несколько дней не выходит из своей квартиры. Бдительные горожане были уверены: со старушкой что-то случилось. Некоторые даже «явно ощущали трупный запах на лестничной клетке». Мы приехали. Уже не помню точно, какой был этаж, но, чтобы заглянуть в окно квартиры, поднимались по приставной лестнице. Смотрим в окно: бабушка лежит на кровати и не двигается. Думаем, люди, видимо, не зря панику подняли. Решаем вскрывать окно, и тут вдруг бабушка встает с кровати и начинает махать в нашу сторону кулаками: «Я вас не вызывала». Спасать никого не пришлось.

Павел Шуляк, старший инструктор-спасатель ПАСЧ №1:

Павел Шуляк

Больше 10 лет я в МЧС. Недавно моя мама вспоминала, что, когда я только устроился, после каждого дежурства делился впечатлениями, а теперь про работу вообще ничего не рассказываю. Наверное, это происходит потому, что со временем то, что шокирует в первый раз, перестает казаться таким необычным.

До сих пор дома у меня хранится подгоревший бочонок от игры лото. Его я поднял с пола в доме, куда впервые выезжал на пожар. Сейчас желания привезти что-то с места происшествия не возникает.

Столкнуться со смертью на работе мне пришлось не во время тушения пожара, а когда выехали на ДТП. Авария произошла на трассе М1. То, что довелось увидеть, стало для меня настоящим шоком, от которого я еще долго не мог потом отойти. Был поздний вечер. Что происходит в салоне автомобиля, даже стоя рядом, не было видно. Я подошел к водительскому окну, посветил фонариком, заглянул и прямо перед собой увидел мертвые глаза. Позже более опытные товарищи объяснили мне, что нужно подсветить издалека и только потом в окна заглядывать. Лицо погибшего я помню до сих пор. Мне кажется, если бы мне сейчас показали фотографию этого человека, я без труда узнал бы его.

Бывают в нашей работе и трогательные случаи. Как-то позвонила женщина. Плачет и рассказывает, что вышла на минуту к соседке, и двухлетний сын закрыл дверь изнутри. А на кухне плита включена. Приехали. Я пробрался в квартиру через окно. До сих пор не могу забыть, как этот испуганный малыш подбежал ко мне, обнял за ноги, стал проситься на руки. Так вместе с ним на руках я и открыл дверь его маме. Женщина бросилась к нам и обняла нас двоих. Так мы, наверное, минуту простояли обнявшись. Мальчик плакал от испуга, мама – от счастья, что все разрешилось, а я их утешал.

Еще одна счастливая история спасения произошла в детском саду. В вентиляционной шахте кошка родила котят. Котята были маленькие и сами выбраться не могли. Я их достал.

Олег Лебедев, помощник начальника штаба ликвидации ПАСЧ №1:

Олег Лебедев

В МЧС я почти 24 года. Выезд на каждый пожар – это серьезное испытание всех качеств: личностных, профессиональных и человеческих. Когда приезжаешь на пожар, ты все воспринимаешь по-другому: время летит стремительнее, решения принимаются быстрее, и силы находятся просто ниоткуда. А все потому, что ты понимаешь: внутри горящего здания могут быть люди и каждое мгновение может стать решающим. То же самое происходит и на ДТП. Ты приезжаешь и видишь – на асфальте лежит пять человек, и нужно за секунду решить, кому из них первому нужно помочь, кого еще можно спасти, а кому помощь уже не нужна.

Однажды лебедя пришлось спасать. По вызову сообщили, что птица проглотила рыболовный крючок. Мы между собой тогда, помню, пошутили, что спасать лебедя должен непременно я (смеется. – Авт.). А как-то раз вообще позвонили с сообщением, что «лебедь ко льду примерз». Ну как такое может быть? Приехали, оказалось, все в порядке: лебедь просто сидел на льдине.

Бывает в нашей работе и такое, что одного и того же человека из одного и того же дома несколько раз «с того света вытаскиваешь», а он тебе вместо «спасибо» в этот момент говорит: «Дай закурить». А потом случается, что в следующий раз коллеги не успели спасти этого человека, нашли обгоревший труп.

Конечно, со временем многие вещи перестают шокировать так, как это происходит в первые несколько месяцев службы. Но до сих пор я не могу смириться с тем, что в огне гибнут дети. Однажды мне пришлось такое увидеть, что отложилось на всю жизнь в памяти. Уже не помню подробностей – в какой это было деревне, из-за чего произошел пожар. Но до сих пор перед глазами картина: обгоревший ребенок сидит в детской кроватке, ручками держится за перила, ноги между прутьями бортика свисают, а во рту – расплавленная пустышка…

После этого было много пожаров и выездов на другие происшествия, но тот пожар я никогда не забуду. Это был единственный такой случай за все годы службы.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?
«Каток Імперыі»: хто каму вінаваты
«Советская Белоруссия»: «Белорусскоязычный университет нельзя создавать ни в коем случае»
Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло
Три штриха к портрету нового председателя «Белой Руси»
Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY