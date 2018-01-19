«Позвонили с сообщением, что лебедь ко льду примерз». Спасатели рассказали о своей работе

Сотрудники МЧС рассказали о шокирующих, смешных и трогательных моментах в своей работе.

Накануне Дня спасателя, который в Беларуси отмечается 19 января, барановичские сотрудники МЧС рассказали о шокирующих, смешных и трогательных моментах в своей работе.

Сергей Киселевич, начальник караула ПАСЧ №3:

Сергей Киселевич

В МЧС я работаю больше 10 лет. За это время было много всего. Одни происшествия забываются уже на следующий день, другие надолго врезаются в память и оставляют след в душе.

Я до сих пор помню самый первый пожар, на который мне пришлось выезжать. Хотя ничего страшного в тот раз не произошло: в одной из деревень загорелась баня, мы ее быстро потушили, люди тогда не пострадали.

Остался в памяти случай, когда пришлось из подвала в частном доме вытаскивать несколько человек, которые там едва не задохнулись. Это было несколько лет назад в одной из деревень Барановичского района. Оказалось, один мужчина спустился в подвал, чтобы что-то там бензином протереть. Надышался паров, ему стало плохо и самостоятельно выбраться из подвала он не смог. Второй спустился за ним и тоже остался внизу: слишком высокой была концентрация испарений. Такая же участь постигла и следующего помощника. Хорошо, что во дворе были родственники, которые позвонили в МЧС.

Меня тогда спускали в подвал вниз головой, а сверху коллеги за ноги держали. И я по очереди вытаскивал каждого из пострадавших. Помню, что после этой «операции» соседи ближайших домов собрались во дворе и нам аплодировали. Было приятно.

Случались и смешные случаи. Жильцы одной из многоэтажек сообщили, что старенькая соседка уже несколько дней не выходит из своей квартиры. Бдительные горожане были уверены: со старушкой что-то случилось. Некоторые даже «явно ощущали трупный запах на лестничной клетке». Мы приехали. Уже не помню точно, какой был этаж, но, чтобы заглянуть в окно квартиры, поднимались по приставной лестнице. Смотрим в окно: бабушка лежит на кровати и не двигается. Думаем, люди, видимо, не зря панику подняли. Решаем вскрывать окно, и тут вдруг бабушка встает с кровати и начинает махать в нашу сторону кулаками: «Я вас не вызывала». Спасать никого не пришлось.

Павел Шуляк, старший инструктор-спасатель ПАСЧ №1:

Павел Шуляк

Больше 10 лет я в МЧС. Недавно моя мама вспоминала, что, когда я только устроился, после каждого дежурства делился впечатлениями, а теперь про работу вообще ничего не рассказываю. Наверное, это происходит потому, что со временем то, что шокирует в первый раз, перестает казаться таким необычным.

До сих пор дома у меня хранится подгоревший бочонок от игры лото. Его я поднял с пола в доме, куда впервые выезжал на пожар. Сейчас желания привезти что-то с места происшествия не возникает.

Столкнуться со смертью на работе мне пришлось не во время тушения пожара, а когда выехали на ДТП. Авария произошла на трассе М1. То, что довелось увидеть, стало для меня настоящим шоком, от которого я еще долго не мог потом отойти. Был поздний вечер. Что происходит в салоне автомобиля, даже стоя рядом, не было видно. Я подошел к водительскому окну, посветил фонариком, заглянул и прямо перед собой увидел мертвые глаза. Позже более опытные товарищи объяснили мне, что нужно подсветить издалека и только потом в окна заглядывать. Лицо погибшего я помню до сих пор. Мне кажется, если бы мне сейчас показали фотографию этого человека, я без труда узнал бы его.

Бывают в нашей работе и трогательные случаи. Как-то позвонила женщина. Плачет и рассказывает, что вышла на минуту к соседке, и двухлетний сын закрыл дверь изнутри. А на кухне плита включена. Приехали. Я пробрался в квартиру через окно. До сих пор не могу забыть, как этот испуганный малыш подбежал ко мне, обнял за ноги, стал проситься на руки. Так вместе с ним на руках я и открыл дверь его маме. Женщина бросилась к нам и обняла нас двоих. Так мы, наверное, минуту простояли обнявшись. Мальчик плакал от испуга, мама – от счастья, что все разрешилось, а я их утешал.

Еще одна счастливая история спасения произошла в детском саду. В вентиляционной шахте кошка родила котят. Котята были маленькие и сами выбраться не могли. Я их достал.

Олег Лебедев, помощник начальника штаба ликвидации ПАСЧ №1:

Олег Лебедев

В МЧС я почти 24 года. Выезд на каждый пожар – это серьезное испытание всех качеств: личностных, профессиональных и человеческих. Когда приезжаешь на пожар, ты все воспринимаешь по-другому: время летит стремительнее, решения принимаются быстрее, и силы находятся просто ниоткуда. А все потому, что ты понимаешь: внутри горящего здания могут быть люди и каждое мгновение может стать решающим. То же самое происходит и на ДТП. Ты приезжаешь и видишь – на асфальте лежит пять человек, и нужно за секунду решить, кому из них первому нужно помочь, кого еще можно спасти, а кому помощь уже не нужна.

Однажды лебедя пришлось спасать. По вызову сообщили, что птица проглотила рыболовный крючок. Мы между собой тогда, помню, пошутили, что спасать лебедя должен непременно я (смеется. – Авт.). А как-то раз вообще позвонили с сообщением, что «лебедь ко льду примерз». Ну как такое может быть? Приехали, оказалось, все в порядке: лебедь просто сидел на льдине.

Бывает в нашей работе и такое, что одного и того же человека из одного и того же дома несколько раз «с того света вытаскиваешь», а он тебе вместо «спасибо» в этот момент говорит: «Дай закурить». А потом случается, что в следующий раз коллеги не успели спасти этого человека, нашли обгоревший труп.

Конечно, со временем многие вещи перестают шокировать так, как это происходит в первые несколько месяцев службы. Но до сих пор я не могу смириться с тем, что в огне гибнут дети. Однажды мне пришлось такое увидеть, что отложилось на всю жизнь в памяти. Уже не помню подробностей – в какой это было деревне, из-за чего произошел пожар. Но до сих пор перед глазами картина: обгоревший ребенок сидит в детской кроватке, ручками держится за перила, ноги между прутьями бортика свисают, а во рту – расплавленная пустышка…

После этого было много пожаров и выездов на другие происшествия, но тот пожар я никогда не забуду. Это был единственный такой случай за все годы службы.