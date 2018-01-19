Давыдько пообещал сделать «максимально честное историческое исследование» про БНР

Руководитель Белтелерадиокомпании, а теперь еще и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько высказался по поводу празднования 100-летия БНР.

— Здесь еще много вопросов, конкретно у меня: а кто были те люди, которые провозглашали БНР? — заявил Давыдько в интервью «Нашай Ніве». — Как они закончили, с чего начинали? И какие ошибки делали? Известно, что были романтические настроения, хотели независимости. А что из этого получилось? А что больше повлияло на судьбу сегодняшней нашей независимости? Возможно, что если бы не было БНР, то не было бы БССР, но это не факт.

Геннадий Давыдько рассказал, что Белтелерадиокомпания будет освещать 100-летие БНР.

— Сделаем максимально честное историческое исследование. Только мне хочется, чтобы эта дата работала на консолидацию: мы должны вместе праздновать или отмечать, но не должны искать вещи, которые нас разъединяют, — отметил руководитель Белтелерадиокомпании.