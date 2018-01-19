«Надежный человек и гарантия успеха». «Белую Русь» возглавил Геннадий Давыдько

Руководитель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько избран председателем «Белой Руси».

Такое решение было принято на третьем съезде общественного объединения. Решение принималось за закрытыми дверями, когда в зале осталась небольшая часть делегатов, сообщает «Наша ніва».

«Пользуется авторитетом, узнаваем в обществе, с лидерскими качествами», — похвалили его делегаты.

По словам вице-спикера Совета республики Марианны Щеткиной, «Давыдько — надежный человек, это гарантия успеха нашей организации».

— Переформатировали работу информационно-пропагандистских групп, и Геннадий Брониславович выезжал туда всегда. Его в стране знают почти все. Мы вчера с президентом обсуждали, как будет проходить съезд, о трансформации в партию: торопиться не надо, надо созреть, когда люди захотят. Сегодня пока нет такого массового желания, — пояснила руководитель Администрации президента Наталья Качанова.

В своем приветственном слове Геннадий Давыдько пообещал увеличить внимание к деятельности «Белой Руси» в эфире Белтелерадиокомпании.

— С предложениями, с идеями жду вас, — заявил Давыдько TUT.BY после назначения. — Все это, помноженное на медиа, будет иметь большую силу. Все мои координаты, телефоны будут разосланы, розданы, будем общаться в режиме короткого общения и отражать, что происходит.