Как лидер движения «За свабоду» решил потроллить окружную комиссию и что из этого вышло

Юрий Губаревич описал в соцсетях характерный случай.

Лидер движения «За свабоду» Юрий Губаревич на своей странице в Фейсбуке описал характерный случай, произошедший, по его словам, в одной из окружных избирательных комиссий Минска:

«Безумоўна, тое, што ў Беларусі больш за 20 гадоў няма выбараў – гэта нацыянальная трагедыя. Але здараецца так, што само жыццё, хоць і без магчымасці змяніць стан рэчаў «тут і цяпер», гэтую трагедыю пераўтварае ў фарс.

Забег сёння раніцай у акруговую камісію каб атрымаць дакументы аб рэгістрацыі.

– Что же вы вчера на заседание не явились? Говорят, что встречались с Ермошиной?

– Так, і мы вырашылі ўсе пытанні. Буду вашым дэпутатам па 48-й акрузе.

– Хм, а нам сказали, что будет другой депутат».

Ранее стало известно, что большинство представителей движения «За свабоду» не были зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты местных Советов.