«Переговоры можно перенести хоть в Антарктиду». Макей упрекнул Назарбаева в излишней заинтересованности

Министр иностранных дел ответил на заявление президента Казахстана и озвученное Трампом преложение, найти новое место для переговоров по Украине, тем самым «подложив увесистую свинью» Лукашенко.

— Стоит напомнить, что не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран „нормандской четверки“ высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта, — передает слова Владимира Макея пресс-служба Министерства иностранных дел.

Далее министр прямо намекнул на излишнюю заинтересованность «якобы «сторонних» государств».

— В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится, — отметил Макей. — Но: это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении. Мы — не участники переговоров, но президент Беларуси неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения.

В ведомстве считают, что вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров.

— Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы „сторонние“, но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития.