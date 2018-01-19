Цитата дня. Золотые слова министра по налогам и сборам

Сергей Наливайко рассказал о том, что в его ведомстве думают о новых налогах.

В четверг рабочая группа начала корректировку Налогового кодекса Беларуси. В работе участвуют представители бизнеса, бизнес-союзов, сообщает БЕЛТА.

Как отметил министр Сергей Наливайко, в данный момент в Беларуси действует налоговый мораторий:

— Он, безусловно, будет соблюдаться, мы говорим о том, чтобы восприятие налоговой службы было только позитивным. МНС является давним сторонником того, чтобы не росло ни количество налогов, ни ставки по ним.

Как говорится, слова бы министра да Богу в уши. Ну, или еще кое-кому.