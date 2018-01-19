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19.01.2018
Шендерович: «И четвертый президент США идет помаленьку на фиг, а у нас эта мохом покрывающаяся стабильность»

Известный писатель Виктор Шендерович на своей странице в Фейсбук рассуждает о разнице между режимами, где сменяется власть и где нет. 

«Начал читать одну хорошую книгу про Америку, а в ней, с места в карьер, эдакий вот призыв к экстремизму:

«Мы считаем очевидными истинами, что все люди сотворены равными, что им даны их Творцом некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся — жизнь, свобода и право на счастье, что для обеспечения этих прав людьми учреждены правительства, пользующиеся своей властью с согласия управляемых, и что если какое-либо правительство препятствует достижению этих целей, то народ имеет право изменить или уничтожить его...»

«Изменить или уничтожить», представляете?

Прямо в преамбуле к Декларации Независимости, битыми словами!

Так и живет ихнее начальство в смертном страхе третью сотню лет. И ни одной узурпации власти, заметьте. И четвертый уже с начала века президент США идет помаленьку на фиг, а у нас все вот эта вот, мохом покрывающаяся, стабильность...

И было время изменить наше правительство, но мы прокемарили это время. Да и насчет уничтожить — больше теперь озабочены тем, как бы самим спрятаться, ибо чудище по-прежнему обло, озорно и стозевно, как было замечено как раз во времена Томаса Джефферсона...

А уж как лаяй она, баскервиллина наша, слышно теперь по всему миру.

Вот и спасаемся, кто как может.

Некоторые — семизначным уже числом — спасаются как раз в тех краях, где право уничтожить правительство, отказывающееся меняться, записано в уставных документах...»

 
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