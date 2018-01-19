«Советская Белоруссия»: «Белорусскоязычный университет нельзя создавать ни в коем случае»

Официальная президентская газета назвала Национальный университет «центром национализма».

«Свядомыя», надзейна ўмацоўваючыся ў нашай адукацыi i культуры, там, дзе выхоўваецца маладое пакаленне, спяць i бачаць, як ствараюць нацыянальную (толькi з беларускай мовай) ВНУ, — пишет «Советская Белоруссия». — Так iх кадры раздробленыя па навучальных установах. А тут, у нацыяналiстычнай ВНУ, у iх будуць аб’яднаныя сiлы».

Для разгромной статьи газета выбрала форму «письма читателя». О себе автор, некто Регина Ластовская, рассказывает, что сама является бывшей учительницей истории и членом КПСС, чем несказанно гордится, а ныне работающей пенсионеркой, руководительницей музея боевой слава в школе №2 в Поставах. Свое письмо она пишет по-белорусски.

«Я ўсiмi рукамi супраць адкрыцця ў Беларусi нацыянальнага ўнiверсiтэта, — пишет автор. — Паверце, ён будзе не нацыянальны, а нацыяналiстычны, з дыскрымiнацыяй значнай часткi насельнiцтва Беларусi. Такое назiраецца ў блiзкiх да майго раёна прыбалтыйскiх суседзяў. У такую ВНУ пойдуць на вучобу ў асноўным дзецi «свядомых» або iм спачуваючых».

Для усиления эффекта женщина рассказывает, как побывала на съезде ТБМ в 1989 году. «Праз кожныя 20—25 хвiлiн работы зала дружна ўскоквала, выкiдваючы ўперад па-гiтлераўску руку i крычучы: «Жыве Беларусь!» — описывает она.

ТБМ в качестве объекта критики автор выбрала по той причине, что именно его представительница, депутат Палаты представителей предложила на встрече с Лукашенко создать Национальный университет.

«ТБМ — фiлiял БНФ, — отмечает автор статьи. — I ВНУ будзе не нацыянальная, а нацыяналiстычная. … не патрэбна ў Беларусi ствараць цэнтр нацыяналiзму».

Далее Ластовская возмущается новыми белорусскими словами, которые, по ее мнению, народ не понимает — «спадар», «гулец», «унёсак», «квiток» i г.д.

Отметим, что все комментарии под материалом оценили его исключительно негативно.

«Мне кажется, дорогая редакция, зря вы разжигаете вражду внутри белорусского народа, пусть даже и разноязычного. Данному письму должны дать оценку органы правопорядка», — пишут читатели.

Отметим, что в школе №2 г. Поставы действительно работает некая Регина Норбертовна Ластовская.

Согласно информации на сайте школы, Ластвская работает «руководителем школьного музея».