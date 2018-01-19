Путин окунулся в прорубь. Фотофакт

Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в прорубь на Селигере.

Как передает РИА «Новости», 18 января Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото Алексея Дружинина, РИА «Новости»

Он добавил, что в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля».

Песков также рассказал, что для президента это уже не первый опыт крещенских купаний.