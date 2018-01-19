Бриджит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах

В спор вокруг скандала о домогательствах в Голливуде включилась актриса, которая считается одним из главных секс-символов ХХ века, – Брижит Бардо.

В интервью Paris Match 83-летняя Бардо назвала обвинения в харассменте «лицемерными и смешными». По мнению звезды французского кино, многие актрисы сами начинают заигрывать с продюсерами, чтобы получить роль, а впоследствии, ради пиара, жалуются на домогательства.

Брижит сказала, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств. При этом она отметила, что ничего не имела против комплиментов типа «у тебя красивая маденькая задница».

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