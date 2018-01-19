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19.01.2018
Бриджит Бардо обвинила в лицемерии актрис, заявивших о домогательствах

В спор вокруг скандала о домогательствах в Голливуде включилась актриса, которая считается одним из главных секс-символов ХХ века, – Брижит Бардо.

В интервью Paris Match 83-летняя Бардо назвала обвинения в харассменте «лицемерными и смешными». По мнению звезды французского кино, многие актрисы сами начинают заигрывать с продюсерами, чтобы получить роль, а впоследствии, ради пиара, жалуются на домогательства.

Брижит сказала, что никогда не была жертвой сексуальных домогательств. При этом она отметила, что ничего не имела против комплиментов типа «у тебя красивая маденькая задница».

100 женщин во главе с Катрин Денев выступили в защиту права мужчин приставать

 
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