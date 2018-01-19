Заико: «Давайте лучше спросим, куда пропали наши 70 млрд долларов?»

Почему белорусы — от повара детсада до руководителя агрокомбината — тащат с работы все, что плохо лежит? И как с этим явлением бороться?

Уголовное дело возбудили в Могилевской области в отношении 59-летнего гендиректора агрокомбината «Заря» за хищение в особо крупном размере. В ноябре 2017 года инспекторы ГАИ обнаружили в багажнике его авто более 30 кг продукции комбината.

Согласно материалам дела, продукцию на общую сумму более 270 рублей гендиректор украл и вывез на личном авто с территории предприятия.

Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико не видит особого криминала в поступке руководителя агрокомбината.

— Нужно сделать, как заведено во многих странах, в той же Великобритании. Если вы работаете на заводе стиральных порошков, к примеру, то имеете право раз в месяц получать бесплатно определенное количество килограммов порошка.

Эксперт считает, что в Беларуси есть дела поважнее трех десятков килограммов мяса или трех долларов, полученных медиком за выписанный фиктивный больничный:

— За последние 12 лет из страны пропало около 70 млрд долларов. 40 миллиардов мы набрали кредитов, то есть взяли в долг. Где эти 40 миллиардов? И наше ВВП с 2014 года снизилось на 30 миллиардов. Так давайте оставим в покое директора агрокомбината, который себе 30 кг мяса отрезал и все-таки выясним, куда девались эти 70 миллиардов.

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