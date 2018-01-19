.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Путин окунулся в прорубь. Фотофакт
В выходные погода сохранит зимний характер
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко
Беларускія мужчыны – матылькі, і гэта вялізная праблема
«Последний раз видела Сережу три месяца назад». Мама ищет пропавшего 4-летнего сына
На полигоне в Челябинской области солдат попал под танк
«В 2017 году власти Беларуси задержали беспрецедентное количество вышедших на протесты людей»
Семья из Могилева ехала снимать порчу и попала в аварию
В Украине официально признали Россию страной-агрессором
В Нидерландах ветер срывает крыши домов и сбивает людей с ног
Котковец ушла в Белорусскую биотехнологическую корпорацию
У Літве знайшлі ўнікальны аўтограф Міколы Гусоўскага
Если вы нашли на улице деньги и забрали их, вас за это могут судить
Активист пришел на суд с рождественской звездой в форме конопляных листьев. Фотофакт
В Минске судят экс-гендиректора Банковского процессингового центра
Испытано на себе. Как хорошо отдохнуть и не переплатить
Танец ульяновских курсантов в нижнем белье, который заставил покраснеть не только Росавиацию. Видеофакт
Обложка дня. Оруэлл: много-много радости!
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как на самом деле выглядит Лидия Ермошина. Фотофакт
Особенности президентского корпоратива. Фотофакт
Ориентир на тысячу рублей: «Лукашенко превратился в пастыря»
«Пакуйте чемоданы, Константин Львович»
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Нашел. Не отдал. В тюрьму»
Латынина: Как Навальный и «Лайфньюс» поменялись местами
«Понимаем, что сейчас позволить себе такую роскошь – второго ребенка – мы не можем»
Политолог – о выборах-2019: «Могут быть большие неприятности для действующей власти»
«Чем я хуже матери, сын которой умер в Печах?» Мать умершего в СИЗО парня добилась возобновления расследования
Родионов сделал БАТЭ чемпионом на последних секундах сезона – и завершил карьеру
Почему Беларуси позарез нужно экономическое чудо
«Ніякіх дынастый, перадачы ўлады. Толькі два прэзыдэнцкія тэрміны»
Глас народа: «Смотрела ночью Лукашенко? Какой-то он нерадостный был»
Корпоратив, подпорченный дресс-кодом: Белоус и компания рассорились с «Друзьями»
Жизнь белорусов в трех цитатах Лукашенко
Белорусам обещали «шенген» по 35 евро к началу года, но его нет. Властям плевать?
Бабченко: «Впервые в жизни побывал в Польше. Я офигел»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Угадай, кто из них мать, а кто дочь!
Девушки из службы делового протокола, а также Басков, Лопырева и Королева на приеме Лукашенко
Красавчики развесили «любимчиков дам» возле барбершопа «Чекист»
Занялась спортом в 40, сбросила 14 кило и вышла замуж за египтянина на 9 лет моложе
Пассажирский Boeing завис над Черным морем
Снимок, который за 12 часов собрал 2,5 млн лайков
Сара едет. В Таиланд!
Шеренга белорусских красавиц для гостей-президентов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Политика
19.01.2018
Михаил Брошин
Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время официального визита в США отметился рядом заявлений.

В частности, Елбасы охарактеризовал отношения США и России, как «ушедшие в ноль». При этом Назарбаев подчеркнул, что Казахстан все 26 лет своей независимости был другом Соединенных Штатов.

Но более значимым для официального Минска может стать другое высказывание. По словам Назарбаева, переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины могут быть перенесены из Минска в другое место. Президент Казахстана утверждает, что на этом настаивает Дональд Трамп.

«Минск-1 застопорился, в тупике», — подчеркнул Назарбаев. По его мнению, ощущается потребность в новом диалоге.

Если это действительно произойдет, то тем самым Дональд Трамп подложит «увесистую свинью» Александру Лукашенко. Глава Беларуси извлек немало имиджевых дивидендов из того, что именно Минск стал площадкой для переговоров по конфликту на востоке Украины.

На самом деле, смена страны, по сути, ничего не решает. Проблема ведь не в том, что в Минске переговорщиков поили недостаточно хорошим кофе, и из-за этого они не смогли прийти к соглашению. Но, когда ситуация зашла в тупик, политикам приходится как-то имитировать бурную деятельность.

Назарбаев не преминул напомнить, что изначально планировалось использовать в качестве переговорной площадки Казахстан. Судя по всему, Елбасы надеется умыкнуть у Минска статус «миротворца».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:4)
Главное
Ориентир на тысячу рублей: «Лукашенко превратился в пастыря»
Минаев: «Все, что сейчас вам будут говорить взрослые дяди и тети — это ложь, лицемерие»
«Завербаваць Клімовіча. Каб сачыць за ім — завербаваць Грабінскага. Каб сачыць за Грабінскім — завербаваць Сергіевіча»
Як сто год таму Беларусь апынулася паміж дэмакратыяй і дыктатурай
«Пакуйте чемоданы, Константин Львович»
«Пушков уж либо штаны надел бы, либо крестик снял. Дуй в Крым»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY