Назарбаев рассказал о «свинье», которую Трамп может подложить Лукашенко

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время официального визита в США отметился рядом заявлений.

В частности, Елбасы охарактеризовал отношения США и России, как «ушедшие в ноль». При этом Назарбаев подчеркнул, что Казахстан все 26 лет своей независимости был другом Соединенных Штатов.

Но более значимым для официального Минска может стать другое высказывание. По словам Назарбаева, переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины могут быть перенесены из Минска в другое место. Президент Казахстана утверждает, что на этом настаивает Дональд Трамп.

«Минск-1 застопорился, в тупике», — подчеркнул Назарбаев. По его мнению, ощущается потребность в новом диалоге.

Если это действительно произойдет, то тем самым Дональд Трамп подложит «увесистую свинью» Александру Лукашенко. Глава Беларуси извлек немало имиджевых дивидендов из того, что именно Минск стал площадкой для переговоров по конфликту на востоке Украины.

На самом деле, смена страны, по сути, ничего не решает. Проблема ведь не в том, что в Минске переговорщиков поили недостаточно хорошим кофе, и из-за этого они не смогли прийти к соглашению. Но, когда ситуация зашла в тупик, политикам приходится как-то имитировать бурную деятельность.

Назарбаев не преминул напомнить, что изначально планировалось использовать в качестве переговорной площадки Казахстан. Судя по всему, Елбасы надеется умыкнуть у Минска статус «миротворца».