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18.01.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
«Последний раз видела Сережу три месяца назад». Мама ищет пропавшего 4-летнего сына

Виктория Ильина считает, что бывший возлюбленный скрывает ребенка в Минске на съемной квартире и может попытаться вывезти его в Россию.

С ноября мужчина не выходит на связь и уехал из Дзержинского района, где жил до исчезновения.

Сережу Ильина мама последний раз видела в октябре. Фото: из домашнего архива

— По сути, ребенка у меня забрали еще весной 2017 года. Сергей попросил свозить сына в гости к своей маме, я разрешила, но с одним условием — написать расписку, что маленький Сережа точно вернется домой. Написал — и все, с тех пор ребенок жил только с отцом, — рассказывает TUT.BY Виктория Ильина, мама пропавшего 4-летнего мальчика.

Отношения Виктории и Сергея простыми не назовешь. Пара рассталась летом 2016 года, женщина не препятствовала встречам отца и сына, но говорит, что экс-возлюбленный постоянно ее ревновал.

— Мы не были расписаны, я сама взяла фамилию Сергея и дала ее нашему ребенку. В свидетельстве о рождении указано, что он отец ребенка, — уточняет Виктория. — Все встречи с апреля проходили так: я приезжала, Сергей меня закрывал дома, я общалась с сыном, открывал дом, я уезжала. Забрать с собой ребенка было невозможно. Папа, считаю, стал настраивать Сережу против меня, рассказывать, какая я плохая.

Когда Виктория поняла, что договориться с бывшим невозможно, обратилась в суд с иском об определении места жительства ребенка. 28 ноября 2017 года суд вынес решение — маленький Сережа должен жить с мамой.

— Как только это было озвучено, Сергей перестал отвечать на телефонные звонки, дом в деревне Новинка Дзержинского района закрыт, соседи его не видят. Старшие сыновья Сергея говорят, что с ними он тоже не выходит на связь, — продолжает Виктория. — Я думаю, они живут где-то в Минске на съемной квартире, отец моего сына — учредитель фирмы, наверное, может себе позволить не работать. Могут даже попытаться выехать в Россию, в другие страны Сергею выезд запрещен.

Добиться признания ребенка без вести пропавшим у Виктории получилось не сразу, официально мальчик находится с отцом, его законным представителем. Однако сейчас возбуждено уголовное дело.

— Последний раз сына видела три месяца назад. Помогите его найти! Еще на суде Сергей заявлял, что оставил нашего ребенка своей новой женщине, но где она — никто не знает. У этой женщины есть свой годовалый сын, и не исключено, что мой Сережа ее называет мамой, — добавляет Виктория.

К поиску мальчика подключилась милиция и поисково-спасательный отряд «Ангел». Всех, кто знает о местонахождении ребенка, просят сообщать по телефонам: 8 (017) 229-06-77 (УВД Миноблисполкома), 8 (017) 165-64-37 (дежурная часть Дзержинского РОВД) или 8 (033) 6666−856 (поисковый отряд «Ангел»).

 
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