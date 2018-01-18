«В 2017 году власти Беларуси задержали беспрецедентное количество вышедших на протесты людей»

Пытки, задержания и травля: где стало хуже. Новый доклад Human Rights Watch.

Несмотря на провал многих политиков-популистов в прошлом году, лидеры многих стран по-прежнему выступают от «имени народа», и строят свою политику на преследовании меньшинств, атакуя принципы равенства прав человека и призывая к разрушению демократии, говорится в новом докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Организация отмечает, что ситуация в области прав человека начала постепенно ухудшаться из-за того, что ведущие демократические страны в 2017 году сосредоточились на внутренних проблемах. Это молчание помогло авторитарным режимам заполнить информационный вакуум радикальной повесткой, а также пренебрегать правами человека и свободой слова внутри страны.

Украина

Правозащитники отмечают, что все стороны вооруженного конфликта в Донбассе нарушают перемирие, виновны в обстрелах жилых районов и смертях мирных жителей. Также в HRW указывают, что неправомерные задержания, пытки и удержания военнопленных и гражданских лиц практикуются как сепаратистами, так и правительственными военными.

Правозащитники указывают, что расследование убийств журналистов затягиваются, а виновные до сих пор не найдены.

В докладе рассказывается о нарушениях права на свободу слова – блокировка Вконтакте, запрет российских программ и вещания российских СМИ.

HRW обращает внимание на деятельность сайта «Миротворец», который опубликовал личные данные журналистов и активистов, работавших в зоне конфликта. Власти не расследуют его деятельность, а некоторые политики открыто поддерживают проект. Материалы «Миротворца» стали поводом для выдворения нескольких иностранных журналистов, которых подозревали в «антиукраинской пропаганде».

Россия

В первую очередь HRW отмечает, что в России усилилось преследование ЛГБТ, участников внесистемной оппозиции, а также критиков действующей власти – в реальной жизни и онлайн.

Правозащитники осудили подавление антикоррупционных протестов, прошедших 26 марта и 12 июня, когда тысячи людей по всей России «неправомерно» были арестованы или приговорены к штрафам. Некоторые из сторонников Алексея Навального столкнулись и с административным давлением: за свою активность одних исключили с мест учебы или уволили, другим – угрожали подобными мерами.

Отдельной главой HRW рассмотрели ситуацию с преследованием правозащитников и пытками гомосексуалов в Чечне. Руководство республики не раз заявляло, что в Чечне «геев нет». Власти подстрекают местных жителей к убийствам чести и разжиганию ненависти, считают правозащитники.

В HRW также считают, что Россия продолжает оказывать материальную и политическую поддержку сепаратистам на востоке Украины, но не оказывает на них давления в связи с неправомерными задержаниями и похищениями. Также российские власти, считают авторы, ведут репрессивную политику в отношении крымских татар.

В докладе отмечается, что Россия помогла координировать режимы прекращения огня и перемирия на территориях Сирии, тем не менее, она наложила вето на резолюцию ООН, которая осуждала и требовала международного судебного разбирательства после химической атаки на севере страны.

Правозащитники также считают, что в России усилилось давление на свободу слова в сети – значительно увеличилось количество приговоров за высказывания и публикации в интернете.

Беларусь

В 2017 году власти задержали беспрецедентное количество вышедших на протесты людей – такого не наблюдалось с демонстраций 2010 года, говорится в докладе.

По данным правозащитников, Беларусь отказала в убежище десяткам просителей из Чечни и России. В том числе Беларусь помогла как минимум дважды экстрадировать в Россию бежавших от преследования людей.

Правозащитники также напомнили, что Беларусь остается единственной страной в Европе, где все еще не запрещена смертная казнь.

Таджикистан

Ситуация с правами человека за год значительно ухудшилась. Авторы доклада отмечают, что в тюрьмах Таджикистана остаются свыше 150 политических активистов, независимых журналистов и правозащитников, которые критиковали власть. Таджикская Коалиция против пыток также заявила о не менее 90 случаях пыток за 2016-17 годы.

Также известно о 20 журналистах, которые бежали из страны из-за преследований и угроз. В HRW отмечают, что власти Таджикистана целенаправленно ограничивают свободный доступ к информации: наказывая посетителей «нежелательных» интернет-ресурсов, а также создавая специальные реестры книг, которые нельзя ввозить или вывозить из страны.

Азербайджан

В 2017 году власти усилили давление на критиков, приговорив к тюремному сроку не менее 25 журналистов и активистов по политическим мотивам, говорится в докладе. Еще десятки – под арестом, преследуются уголовно, получают угрозы или просто бегут из страны. Некоторые сообщают, что угрозы поступают и тем, кто получил убежище за границей.

Авторы доклада также раскритиковали власти за масштабную кампанию против представителей ЛГБТ, развернувшуюся осенью 2017, – тогда десятки задержанных жаловались на пытки и угрозы со стороны правоохранительных органов, а также требования выдать имена их знакомых. Полиция Азербайджана отрицает обвинения в преследованиях, а МВД заявило, что массовые задержания людей якобы произошли в рамках борьбы с проституцией.

Армения

Составители доклада пишут, что права человека в Армении по-прежнему остаются одной из главных проблем – к содержащимся в тюрьмах применяется насилие, правозащитникам регулярно угрожают, а женщины и люди с инвалидностью подвергаются дискриминации.

Авторы доклада обвиняют власти Армении в затягивании судебного разбирательства в отношении полицейских, применявших насилие во время мирных протестных акций в Ереване в 2016 и 2017 годах.

Полную версию доклада, в которой правозащитники детально проанализировали почти 100 стран, можно прочитать здесь.