Семья из Могилева ехала снимать порчу и попала в аварию

В Оршанском районе столкнулись микроавтобус и легковушка: травмированы семь человек.

Авария случилась 18 января в 10.35 возле деревни Купелка (147-й км автодороги Витебск - Гомель - граница Украины). Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением при завершении обгона.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Витебского облисполкома, произошел занос задней оси автомобиля, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой.

На момент аварии в микроавтобусе было пять человек, в легковушке - четыре. Травмы, в основном переломы, получили семь из них. Сам водитель микроавтобуса не пострадал.

Выяснилось, что он за прошлый год не единожды привлекался к административной ответственности за превышение скорости. В эту поездку мужчина вез в Витебск свою семью (ехали снимать порчу) и взял двоих случайных попутчиков, которых нашел в интернете.