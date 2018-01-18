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Скандалы
18.01.2018
TUT.BY
Экс-директор «Витьбы» задержан. Какие злоупотребления потянули на 4 тысячи долларов

Дело экс-директора «Витьбы» Александра Гидрановича получило развитие быстрее, чем можно было рассчитывать. Утром суд Октябрьского района Витебска признал законным его увольнение, а во второй половине дня его задержали по подозрению в злоупотреблении властью или служебными полномочиями.

Об этом сообщили TUT.BY знакомые Гидрановича.

Уголовное дело возбуждено еще 10 января по п. 2 ст. 424. Преступные деяния, совершенные с 13 мая 2015 года по 7 февраля 2017 года, нанесли, по оценке следователей, ущерб в размере 8 тысяч рублей, то есть в крупном размере.

Всего эпизодов перечислено пять.

Эпизод первый. Давал незаконные указания водителям «Витьбы» об использовании транспорта предприятия в личных целях. Предполагаемый ущерб — 4,5 тысячи рублей.

Эпизод второй. В рабочее время был в деревне Сенненского района, где в это время строил дом сын. Ущерб — 650 рублей 44 копейки.

Эпизод третий. Дал незаконные указания о передаче ему 42 билетов на «Славянский базар». Ущерб — 2,7 тысячи рублей.

Эпизод четвертый. Незаконно в течение 21 дня не платил за хранение на территории предприятия личного автомобиля. Ущерб — 111 рублей 29 копеек.

Эпизод пятый. Дал незаконное указание работникам предприятия, которые два часа в рабочее время производили ремонтные работы в доме сына. Ущерб — 12 рублей 94 копейки.

Собеседник TUT.BY обратил внимание, что Гидранович не согласился с результатами проверки предприятия и обжаловал их, но дождаться результатов не успел. Как не успел и обжаловать вынесенное в четверг решение суда.

В мае прошлого года Управление Следственного комитета по Витебской области возбудило в отношении гендиректора «Витьбы» уголовное дело по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса по подозрению в хищении топлива на сумму 318,91 рубля. Несмотря на крайне скромную сумму предполагаемого ущерба, Гидрановича отстранили от должности и тогда пару дней он провел под стражей.

«Витьба» — одно из крупнейших предприятий кондитерской отрасли. Здесь работает 1,3 тысячи человек. Находится в коммунальной собственности.

Гидранович работал на предприятии с 1990 года, с момента создания, в том числе почти 15 лет — директором. В 2006 году «Витьба» увеличила чистую прибыль в 3,7 раза до 2,5 млн рублей. За январь-октябрь 2017 года прирост составил 51,7%, 2,7 млн рублей. Выпуск продукции в 2016 году предприятие увеличило на 18,3% до 11,7 тысячи тонн, в 2017-м за десять месяцев прирост составил 10,4%.

 
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