И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

Зацепило! У вице-премьера большая радость: он может справлять новоселье в своем новом элитном доме. Красивое, более чем на 500 м2, здание готово принять своих хозяев.

Справедливости ради заметим, что нынешние владельцы и до этого не скитались по съемным квартирам. Жене вице-премьера Жарко принадлежат апартаменты в Дроздах площадью более 120 м2. Так что предстоящий переезд — лишь незначительное улучшение их жилищных условий.

Фота Сяргей Гудзілін, nn.by

Конечно, залезать в чужой карман, вопрошая «Откуда деньги?», было бы некрасиво. Как-никак вице-премьер — должность высокая и оплачиваться она должна соответствующим образом. Хотя, конечно, возникает некоторый социальный дискомфорт от осознания, что на такой дом обычный белорус может накопить за 161 год (это если не будет есть и пить), тогда как слуга народа построил его всего за семь с небольшим лет, особо в рационе себе не отказывая.

Но, в конце концов, не должен же вице-премьер жить двушке на окраине Минска. Чай, не Ангела Меркель, которая проживает в обычном многоквартирном доме с самыми обычными соседями.

Квартира самой влиятельной женщины мира находится на 4-м этаже

Но, как говорится, каждому по заслугам. И вот тут-то и возникает главный вопрос. До того, как занять год назад должность вице-премьера, Василий Жарко 10 лет проработал министром здравоохранения. Но вот что-то не припомнится, чтобы за это время вверенная ему сфера совершила качественный прорыв. Зарплаты медиков по-прежнему остаются мизерными, а больницы в глубинке в плачевном состоянии.

Тогда же, когда в элитном поселке Василий Жарко получал землю под строительство собственного дома, в 2010 году в микрорайоне Северный было запланировано строительство новой больницы для города. Та стройка до сих пор так и не началось, а вот со своей экс-министр справился вполне успешно.

Кстати, за время пребывания Жарко на посту в Минске вообще не появилось ни одной новой больницы. То есть дом министр построить успел, а больницу — нет. Не была достроена и больница в Миорах, и детская больница в Гомеле, и много-много других медицинских учреждений, в которых остро нуждаются белорусы.

Единственное, чем может похвастать бывший министр, – это ударным строительством новой президентской клиники, которая недавно распахнула свои двери перед слугами народа.

Вот так: дома для чиновников, больница для чиновников и самая заботливая власть для народа.